Famalicão: Socarfam antecipa subida do Salário Mínimo em dois meses

Famalicão: Menção Honrosa para alunas do Agrupamento Escolas Terras do Ave

Um grupo de alunas do Agrupamento de Escolas Terras do Ave obteve uma menção honrosa com o trabalho “As adaptações fisiológicas do homem no Espaço”. As alunas Anaísa Pereira, Francisca Oliveira e Maria Rodrigues, do 9.º C e 9.º B, concorreram com um póster científico.

Estas alunas fazem parte do Clube Ciência Viva da Escola e participaram no encontro “Ciência e Tecnologia na Exploração Espacial”, organizado pela Escola de Ciências da Universidade do Minho e integrado nas comemorações do Dia Nacional da Cultura Científica, que se assinalou a 24 de novembro.

Os destinatários deste concurso são alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário de todo o país, nomeadamente os que integram os Clubes Ciência Viva. O objetivo é promover o ensino das ciências junto do público escolar, evidenciando o papel das ciências básicas e fundamentais na área da exploração espacial. O programa incluiu uma mesa-redonda com especialistas e a apresentação de trabalhos elaborados pelos alunos das escolas participantes.