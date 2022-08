Famalicão: Socialista Eduardo Oliveira apresenta recandidatura a 9 de setembro

A programação do Cineclube de Joane, para o mês de setembro, contempla, no dia 1, a exibição de “Má Sorte no Sexo ou Porno Acidental”, de Radu Jude, filme vencedor do Urso de Ouro no 71º Festival de Berlim. No dia 8, de Asghar Farhadi, pode ver “Um Herói” que no Festival de Cinema de Cannes, recebeu o Grande Prémio, o segundo mais importante galardão do festival, depois da Palma de Ouro.

Para o dia 15 está agendada a exibição “No Táxi do Jack”, de Susana Nobre, e no dia 22, de Arthur Harari, pode ver “Onoda – 10000 Noites na Selva”. A fechar, no dia 29, de Joseph Losey, assista a “Mr. Klein – Um Homem na Sombra”.

Todos os filmes são exibidos às 21h45, no pequeno auditório da Casa das Artes.

Para outubro, o Cineclube propõe “As Noites Brancas do Carteiro”, “Elvis” e “Ilusões Perdidas”.