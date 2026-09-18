O Partido Socialista de Vila Nova de Famalicão acusou a coligação PSD/CDS-PP que governa o município de não responder a todos os requerimentos. O vereador socialista Ivo Sá Machado recordou, na última reunião do executivo, que não obteve resposta aos requerimentos sobre as transferências do município para as freguesias, e que o primeiro data de 2025, nem esclarecimento sobre os custos com as reparações no Centro Urbano. Também o requerimento sobre um estudo, encomendado pelo município, para ampliação do Hospital de Famalicão, foi, garante Sá Machado, parcialmente respondido.

Para o PS, esta situação «representa uma falta de transparência que não pode ser normalizada numa Câmara Municipal» e «constitui também uma falta de respeito pelo papel da oposição e pelos próprios famalicenses, que têm direito a conhecer as respostas a questões relacionadas com a gestão dos recursos públicos».

Mário Passos, em sede de reunião de Câmara, disse que as respostas aos pedidos de esclarecimento por parte dos eleitos do PS têm sido dadas e que, no caso das verbas paras as freguesias, lembrou que são do conhecimento público porque vão a reunião de Câmara e que seria só compilar a informação. Contudo, não negou a informação, mas disse que os serviços têm tido muito trabalho e estão atrasados nesse processo.