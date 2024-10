Famalicão: Socialistas confiantes na conquista de câmaras no distrito

Pedro Nuno Santos, secretário geral do PS, esteve presente no XXI Congresso Federativo de Braga que decorreu no passado sábado, em Ribeirão. Esteve entre 500 militantes socialistas, num congresso marcado por uma nova liderança.

Victor Hugo Soares, eleito presidente da Federação do PS Braga, falou em coesão: «sou o presidente de todos os que me apoiaram e dos que não me apoiaram, serei o presidente de todos, contem comigo e eu conto convosco». Para o novo timoneiro da Federação, «o foco é tornar a federação mais forte, com as condições necessárias para vencer câmaras municipais e afirmar o Partido Socialista do distrito de Braga no território e a nível nacional».

O presidente da concelhia famalicense e anfitrião também se referiu à coesão como «caminho para a vitória» que acredita ser possível «com o trabalho coletivo de todos». O objetivo, frisou Eduardo Oliveira, é vencer a Câmara de Famalicão e «muitas outras câmaras do distrito de Braga».

Entre os militantes socialistas esteve Pedro Nuno Santos, que trouxe uma mensagem virada para a conjuntura nacional, em que está em causa a aprovação do Orçamento de Estado. Referindo-se a André Ventura e a Luís Montenegro, o Secretário Geral do PS disse que «aquilo a que temos assistido nos últimos dias é preocupante; digo mais, é uma vergonha para a nossa democracia, com dois líderes partidários a acusarem-se mutuamente na praça pública de mentira».

Outros eleitos do PS marcaram presença, como Pedro Vaz (Secretário Nacional para a Organização), Frederico Castro (até aqui Presidente da Federação e atual Presidente de Câmara da Póvoa de Lanhoso), Antero Barbosa (Presidente da Câmara de Fafe), diversos deputados da AR do PS, desde logo José Luís Carneiro, Ricardo Costa, Pedro Sousa, Gilberto Anjos, Irene Costa e Palmira Maciel. Luís Soares, candidato derrotado nas eleições para a Federação de Braga do PS, também marcou presença.

Pedro Vaz, Secretário Nacional para a Organização, deixou uma mensagem de confiança nos socialistas de Famalicão e na liderança de Eduardo Oliveira, ao afirmar que «estarei presente daqui a um ano para felicitar o futuro presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão, Eduardo Oliveira».

Para além da discussão da situação política local, regional e nacional, o Congresso aprovou, por larga maioria, a moção estratégica do partido para os próximos dois anos e elegeu os órgãos federativos.