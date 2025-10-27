Concelho, Política, PS

Famalicão: Socialistas prometem fazer uma oposição construtiva e exigente na Câmara e Assembleia Municipal

Os eleitos do PS que tomaram posse, no passado domingo, para a Câmara e para a Assembleia Municipal de Famalicão, prometem uma «oposição construtiva, no sentido de dar voz e resposta aos problemas de todos os famalicenses».

Em nota à imprensa, Eduardo Oliveira, líder da concelhia do PS e vereador na Câmara Municipal, diz que o papel da «oposição é essencial à democracia e faremos dele um espaço de trabalho, de voz e de esperança para Famalicão».

O vereador adianta que assume o lugar na oposição com renovado «orgulho e determinação», no sentido de «defender uma alternativa próxima das pessoas e exigente com quem governa». Promete estar «onde sempre estive: ao lado dos famalicenses, a fiscalizar, a propor e a lutar por políticas mais justas, transparentes e voltadas para o bem comum», disse.

Eduardo Oliveira dá, ainda, conta que no início da semana, em reunião, felicitou «todos e todas as candidatas que, com coragem, dedicação e espírito de serviço público, assumiram o desafio de representar o PS nas eleições autárquicas nas freguesias do nosso concelho». Diz que agradeceu «profundamente o trabalho, o empenho e a entrega de todas as equipas, porque cada voto, cada conversa e cada porta batida contribuíram para fortalecer o projeto socialista em Vila Nova de Famalicão». Avança, ainda, que todos sublinharam a importância e a vontade de dar «continuidade ao trabalho de proximidade» nas juntas de freguesia.

Hugo Ribeiro morto à porta de discoteca em Famalicão: Penas até 13 anos de prisão para “Xió” e “Espanhol”

O Tribunal de Guimarães condenou esta segunda-feira dois homens pela morte de Hugo Ribeiro, de 21 anos, ocorrida à porta da discoteca Noa, em Famalicão, em março de 2022.

Diogo Meireles, conhecido por “Xió”, foi sentenciado a 13 anos e meio de prisão, pena que resulta do homicídio simples e ainda do furto do telemóvel da vítima, sendo considerado reincidente. Bruno Ribeiro, apelidado de “Espanhol”, recebeu 12 anos de cadeia pelo mesmo crime.

A juíza afirmou que ficou provado que agiram em conjunto durante os confrontos que se geraram no exterior da discoteca, para onde não chegaram a entrar. A acusação inicial por homicídio qualificado acabou requalificada para homicídio simples.

A sessão terminou com tensão entre familiares dos arguidos dentro e fora do tribunal, levando à intervenção dos guardas prisionais.

Famalicão: Mês Rosa termina com Jantar Solidário

O “Mês Rosa”, iniciativa dedicada à sensibilização para a prevenção e luta contra o cancro da mama, promovido pela Associação do Voluntariado Hospitalar que integra o Movimento Vencer e Viver do ULSMave – Hospital de Famalicão, encerrou com uma grande adesão e espírito solidário. Foi no jantar que teve lugar no passado sábado e encheu o salão do Centro Pastoral com cerca de três centenas de pessoas.

Entre os presentes estiveram várias personalidades, destacando-se as intervenções de Pedro Oliveira, vereador do Município de Famalicão, e de Carlos Pinto Ribeiro, presidente da Federação Nacional do Voluntariado em Saúde. Conceição Azevedo, presidente da Associação do Voluntariado Hospitalar de Famalicão, expressou o seu agradecimento a todos os que contribuíram para o sucesso das iniciativas.

Durante o jantar foram sorteados diversos prémios, entre os quais quadros oferecidos pelos artistas Helena Romão, Joaquim Carvalhal e Pedro Soares; livros de Filomena Fonseca e uma peça em cerâmica da Fundação Castro Alves.

A animação musical esteve a cargo de Luís Matias e o evento encerrou com uma atuação das bailarinas da Academia de Dança Artis, num ambiente de alegria e esperança.

Ao longo do mês decorreram três momentos marcantes. A “Caminhada Rosa”, realizada a 4 de outubro, reuniu três centenas de participantes numa manhã de partilha e consciencialização. Seguiu-se, no dia 12, a participação na eucaristia das 11h15, na nova igreja matriz de Famalicão, pelos doentes do cancro da mama.

Famalicão: Equipa de futsal recebe na noite desta segunda-feira o Braga

Na noite desta segunda-feira, às 21 horas, o Pavilhão Municipal é palco de um grande jogo de futsal. A contar para a sexta jornada do campeonato nacional, o FC Famalicão recebe o SC Braga.

Os sócios têm entrada gratuita (com a obrigatoriedade de levantar bilhete), enquanto que o público geral paga 5 euros.

O Braga é quinto classificado com 9 pontos; com menos dois pontos, a equipa treinada por Kitó Ferreira está no sétimo lugar.

Famalicão: Carro abandonado após despiste em Ribeirão

O alerta foi dado esta madrugada, por volta das 06h00, por um popular que passava na avenida portas do minho, em Ribeirão, e deu conta de um carro na berma, em evidente mau estado na sequência de um despiste.

As autoridades foram ao local e já não encontraram o condutor que terá abandonado o veículo.

Famalicão: Ana Azevedo convocada para o primeiro mundial de futsal feminino

Luís Conceição, selecionador nacional de futsal, anunciou, esta segunda-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, as 15 convocadas para o primeiro Campeonato do Mundo, a ter lugar nas Filipinas, entre os dias 21 de novembro e 7 de dezembro.

Entre as eleitas está a fixo/ala Ana Azevedo. A jogadora famalicense, que representa o Nun´Álvares, é a mais internacional de sempre.

A Equipa das Quinas defronta, no Grupo C, a Tanzânia (23 de novembro), Japão (dia 26 de novembro) e Nova Zelândia (29 de novembro). Todos os encontros serão disputados na Arena PhilSports, em Pasig City, em Manila.

Os dois primeiros de cada grupo avançam para os quartos de final, agendados para 1 e 2 de dezembro. As meias-finais jogam-se a 5 de dezembro e a final que vai decidir o primeiro título mundial da modalidade será disputada dois dias depois.

Portugal concentra-se na Cidade do Futebol a 3 de novembro e viaja para as Filipinas no dia 13 de novembro.

Famalicão: PSP apanha três condutores com excesso de álcool

Entre sexta-feira e domingo, a PSP deteve na cidade de Vila Nova de Famalicão três cidadãos com 55, 24 e 31 anos de idade, por condução de veículo automóvel com taxa de alcoolemia superior à permitida por lei. Submetidos ao teste acusaram uma TAS entre 1,34 e 2,77 g/l no sangue.