O FC Famalicão repete uma fórmula de agredecimentio que já usou noutros momentos. Os sócios que viram o jogo com o Arouca, a partir da bancada descoberta, debaixo de chuva intensa em muitos períodos, vão ter direito a um bilhete gratuito. A oferta é do clube e a mensagem está a ser enviada, sob o título “Estiveram lá, fizeram a diferença”.

A oferta é para o próximo jogo do Famalicão no Estádio Municipal, na receção ao Académico de Viseu, a 6 de dezembro.

Os bilhetes estarão disponíveis nos locais habituais: Loja Oficial e na plataforma online.

Deste forma, o emblema famalicense agradece e reconhece o apoio dado à equipa, apesar das condições climatéricas, e não deixa de colocar ênfase nas más condições do Estádio Municipal.