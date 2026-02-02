Famalicão: Sofia Fernandes e André Coelho Lima falaram do sistema político nacional

No passado sábado, a JSD de Famalicão realizou a primeira de um conjunto de conversas sobre o mote “Politicamente Falando”.

“O Sistema Político Português” foi o tema da primeira iniciativa, com os contributos da deputada famalicense Sofia Fernandes e do ex-deputado vimaranense André Coelho Lima.

A organização do aparelho de estado português – os poderes dos órgãos de soberania, a vida parlamentar e o sistema eleitoral em Portugal – foi o ponto central da conversa numa sessão esclarecedora, pelos contributos baseados na vasta experiência dos oradores, bem como pelas questões colocadas pelos presentes na sessão, entre os quais estavam, entre outros, Paulo Reis, candidato à presidência da Comissão Política Concelhia, David Vieira de Castro, candidato à Mesa do Plenário, e Pedro Oliveira, vereador no município de Famalicão.

A JSD promete continuar apostar na formação política dos jovens famalicenses, afirmando «a ambição de realizar mais iniciativas ao longo do ano da nova rubrica “Politicamente Falando”».