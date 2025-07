Famalicão: Sofia Oliveira vai em agosto aos Jogos Mundiais

A docente universitária será apresentada na noite desta quinta-feira, em Joane, em sessão marcada para as 21 horas, no Largo 3 de Julho.

Professora catedrática da Universidade de Coimbra, onde se doutorou em Ecologia, com um pós-doutoramento na Universidade de Stanford (EUA), Helena Freitas presidiu à Liga para a Proteção da Natureza, dirigiu o Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, foi diretora do Parque de Serralves, representa Portugal na Plataforma IPBES e integra o Comité Internacional do programa UNESCO Homem e Biosfera.

Politicamente, foi deputada à Assembleia da República e coordenadora da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, com estatuto equivalente a subsecretária de Estado. Já foi distinguida com a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique e com vários prémios nacionais e internacionais. Também foi nomeada coordenadora científica do Estrela Geopark Mundial da UNESCO e recebeu o EEF Ernst Haeckel Award 2024, pelas suas contribuições para a ciência ecológica europeia.

A escolha de Helena Freitas para liderar a lista à Assembleia Municipal «representa o que defendemos para Vila Nova de Famalicão: uma política assente na competência, na visão estratégica e no serviço público. A sua experiência nacional e internacional é uma mais-valia para um concelho que quer afirmar-se pela qualidade de vida, pela sustentabilidade e pela participação cívica ativa», afirma Eduardo Oliveira, candidato à presidência da Câmara Municipal.

A apresentação da candidata, bem como do restante elenco do órgão deliberativo, acontece após a inauguração da sede de campanha do PS na vila joanense, na Rua da Liberdade, 30.