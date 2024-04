Famalicão sofre derrota com o Estoril Praia (1 – 0)

Famalicense Pedro Almeida no pódio do CPR no Rali Terras D’Aboboreira

O piloto famalicense Pedro Almeida terminou o Rali D’Aboboreira no terceiro lugar entre os pilotos do Campeonato de Portugal de Ralis.Um resultado que deixou o piloto feliz. “Finalmente um pódio, que há muito ambicionávamos!” descreveu o piloto, que acabou por chegar à terceira posição na última classificativa do rali. “Fomos premiados no final, de forma inesperada, até porque neste Terras D’Aboboreira tivemos um mau início na primeira especial na sexta-feira. Mas depois de começar tão mal, só podia melhorar e foi nisso que nos concentramos: melhoramos, subimos lugares na classificação, fizemos a nossa prova e fomos premiados no final com este terceiro lugar”.

No primeiro dia Pedro Almeida e Mário Castro tiveram um mau começo, “não sentimos a confiança necessária no troço inicial e ficamos muito atrás na classificação e no sábado não nos restava outra coisa que não fosse atacar e procurar recuperar tempo para os adversários mais próximos e conseguimos” disse Pedro Almeida.

A próxima prova do calendário é o Rali de Portugal, “onde vamos procurar mostrar que este resultado não é de todo acaso e queremos continuar a melhorar e estar próximo destes degraus do pódio no que ao Campeonato de Portugal de Ralis diz respeito”.