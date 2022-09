Famalicão sofre derrota no Algarve diante do Portimonense (1 – 0)

No decorrer da 5ª jornada da Liga Portugal Bwin, o Futebol Clube de Famalicão foi até ao Algarve perder com o Portimonense (1 – 0).

O único golo do encontro foi da equipa da casa, corridos que estavam 64 minutos.

A equipa de Rui Pedro Silva volta a jogar no próximo sábado, em casa, diante do S.L.Benfica. A partida, da 6ª ronda do campeonato, está marcada para as 15h30.