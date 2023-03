Famalicão: Solenidades do Senhor dos Passos em Arnoso Santa Maria presenciadas por centenas de fiéis

A comunidade paroquial de Santa Maria de Arnoso viveu, este fim de semana, as tradicionais Solenidades do Senhor dos Passos que foram acompanhadas por centenas de fiéis numa clara manifestação da fé.

As celebrações começaram ao final da tarde de sábado, com uma eucaristia, seguida do concerto Paixão do Senhor, pelo Grupo Vocal Ançãble, um momento espiritual de reflexão e conversão, na caminhada da Quaresma.

Na manhã de domingo celebrou-se a eucaristia dominical em honra do Senhor dos Passos, na igreja paroquial, presidida pelo padre José Pedro, animada pelas vozes do grupo coral Eucaristia Jovem e com a colaboração da Confraria do Senhor dos Passos.

À tarde, depois da receção à Banda Marcial de Arnoso e às autoridades religiosas e civis, saiu a majestosa Procissão do Senhor dos Passos, presidida pelo Cónego José Paulo Abreu, Vigário-geral, embelezada com vários figurados, simbolizando personagens e quadros Bíblicos da Paixão de Cristo e enriquecida com os Sermões do Pretório, do Encontro e do Calvário, proferidos pelo Reverendo Padre Manuel António Barbosa Moreira.

O ponto mais emotivo e significativo aconteceu com o encontro da imagem de Jesus, com a Sua Mãe, durante o Sermão do Encontro, que contemplou, também, o canto da Verónica. Depois, a procissão subiu ao Alto do Calvário, acompanhada pela Banda Marcial de Arnoso, regressando à igreja paroquial para o encerramento com o Sermão do Calvário e com o Quadro Bíblico da Morte do Senhor, acompanhado por Sua Mãe, a Senhora das Dores, Maria Madalena e João Evangelista.

Terminadas as cerimónias, foram entregues os diplomas aos novos Irmãos da Confraria do Senhor dos Passos.