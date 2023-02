Famalicão: Solenidades do Senhor dos Passos em Arnoso Santa Maria

A Confraria do Senhor dos Passos de Santa Maria de Arnoso já definiu o programa das Solenidades que terão lugar nos dias 4 e 5 de março.

No primeiro dia, às 18 horas, celebra-se uma eucaristia e, às 21 horas, tem lugar o concerto Paixão do Senhor, com a participação do Grupo Vocal Ançãble.

No domingo, dia 5 de março, às 10h30, eucaristia em honra do Senhor dos Passos, solenizada pelo grupo coral da paróquia (Eucaristia Jovem), na capela do Senhor dos Passos. De tarde, às 14h30, receção à Banda Marcial de Arnoso e às autoridades religiosas e civis, na Escola Básica Conde de Arnoso. Às 15 horas, tem lugar a solene procissão dos Passos que terá como orador o padre Manuel António Barbosa Moreira.