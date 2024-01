Famalicão: Solenidades do Senhor dos Passos na paróquia de Santa Maria de Arnoso

As tradicionais Solenidades do Senhor dos Passos, celebrações características e próprias do tempo da Quaresma, decorrem nos dias 24 e 25 de fevereiro, na paróquia de Santa Maria de Arnoso

As celebrações, iniciam-se no sábado, dia 24, às 18h00, com a eucaristia, seguindo-se o III Concerto Paixão do Senhor, às 21h00, com a participação do Grupo Eccos Ensemble Vocal. No domingo, dia 25, às 10h30, realiza-se a eucaristia em honra do Senhor dos Passos, solenizada pelo grupo coral da paróquia, Eucaristia Jovem, na capela.

Segue-se, às 14h30, a receção à Banda Marcial de Arnoso e às autoridades religiosas e civis, na Escola Básica Conde de Arnoso, que tomarão parte na procissão solene, marcada para as 15 horas, com o Sermão do Pretório, na igreja paroquial, a cargo do padre Manuel António Barbosa Moreira. A procissão segue, depois, pelas ruas da freguesia de Arnoso Santa Maria, presidida pelo Cónego José Paulo Abreu, Vigário-Geral, com vários figurados, representando quadros bíblicos da Paixão de Cristo.

Como momentos marcantes e que enriquecem esta celebração, realce para o Sermão do Encontro, canto da Verónica, no decorrer da procissão ao Alto do Calvário, sendo este acompanhado pela Banda Marcial de Arnoso. De regresso à igreja paroquial, prossegue-se com o Sermão do Encerramento e representação do quadro bíblico relativo à Morte do Senhor.

Findas as cerimónias, serão entregues os diplomas aos novos Irmãos da Confraria do Senhor dos Passos.