Concelho

Famalicão Solidário: Mais de 4 toneladas de ajuda para animais afetados pelo mau tempo

Depois de dois dias intensos, a missão solidária, idealizada por Paulo Lopes, conseguiu reunir cerca de 4.100 kg de ração, vários patês e agasalhos para ajudar os animais afetados pelo mau tempo das últimas semanas, nas zonas mais vulneráveis.

No destino, a entrega contou com a colaboração do Exército, Fuzileiros, Bombeiros de Montemor-o-Velho e Proteção Civil, que ajudaram na distribuição.

Apesar da dureza da experiência e do que se testemunhou, a equipa manteve-se firme. “Desistir nunca foi opção. É importante agradecer pelo hoje sem nunca desistir do amanhã”, sublinha Paulo Lopes.

Deixe um comentário

Famalicão: Faleceu o padre Domingos Brandão

Faleceu o Pe. Domingos Ferreira da Silva Brandão, aos 94 anos. Pe. Domingos nasceu a 18 de novembro de 1931, na freguesia de Gavião, Vila Nova de Famalicão.

Foi ordenado presbítero a 15 de agosto de 1954 e, em outubro desse ano, foi nomeado Prefeito do Seminário de Santiago.

A 10 de maio de 1955 foi nomeado pároco de Cossourado e Linhares (Paredes de Coura). Foi ainda vigário cooperador de S. Victor (setembro de 1957) e pároco de Gualtar (junho de 1962).

Foi, também, vice-arcipreste (1989) e arcipreste (1993) de Braga. Em 1994 é nomeado administrador paroquial de S. Mamede de Este (Braga).

A missa exequial, presidida pelo Arcebispo D. José Cordeiro, será celebrada esta quinta-feira, dia 19 de fevereiro, às 15 horas, na igreja paroquial de Gavião.

Famalicão: AMOB marca presença nas principais feiras mundiais

No ano de 2026, a AMOB terá uma forte presença nos principais palcos internacionais da indústria metalomecânica. Com uma estratégia orientada para a exportação e para a proximidade com os clientes, a empresa famalicense estará em várias feiras de referência.

Desta forma, reforça o seu posicionamento como fabricante global de soluções avançadas para a curvatura de tubos e perfis.

A primeira feira internacional tem início na IMTEX, na Índia, que decorre já de 21 a 25 de janeiro. Considerada uma das maiores feiras industriais do subcontinente asiático, representa um ponto estratégico para a AMOB no reforço da sua presença no mercado indiano e asiático.

De 2 a 6 de março, estará na BIEMH, em Bilbau, Espanha. Esta feira é uma referência histórica na indústria metalomecânica europeia e um importante ponto de contacto com clientes e parceiros do mercado espanhol e internacional. Entre 30 de março e 2 de abril, participa na Global Industrie, em França, que decorre de 30 de março a 2 de abril. A presença neste evento reforça a ligação da AMOB ao mercado francês e ao ecossistema industrial europeu.

Durante o mês de abril fica na Europa. Entre 13 e 17, na Tube Düsseldorf, Alemanha, naquele que é o maior evento mundial dedicado ao tubo e às tecnologias associadas. Esta feira assume um papel central na estratégia internacional da AMOB, porque aí se reúnem os principais players globais do setor. De 20 a 24 de abril, estará presente na MACH, no Reino Unido, consolidando a sua posição num mercado altamente tecnológico e exigente.

Em maio, a internacionalização estende-se à América do Sul com a participação na FEIMEC, no Brasil, de 5 a 9 de maio. Esta é uma das maiores feiras industriais da América Latina e um ponto chave para o mercado brasileiro. A fechar o ano, a AMOB marca presença na MetalMadrid, em Espanha, nos dias 4 e 5 de novembro, reforçando a sua visibilidade no mercado ibérico e o contacto direto com profissionais da indústria.

Para além destas feiras, com organização e participação direta da AMOB, a marca estará ainda representada noutras feiras internacionais ao longo de 2026 através da sua vasta rede de parceiros e agentes espalhados pelo mundo. Esta presença marca a aposta na exportação e na proximidade com os clientes, independentemente da sua localização geográfica.

Todas as datas, eventos e locais onde a AMOB estará presente ao longo do ano estão no site oficial da empresa, onde a agenda internacional é atualizada continuamente.

A AMOB continua, assim, a levar a engenharia portuguesa mais longe, reforçando a sua posição como referência mundial no desenvolvimento de soluções inovadoras para a indústria.

Famalicão: Equipa Arciprestal de Catequese promove encontro de preparação para a Quaresma

Esta sexta-feira, 20 de fevereiro, a Equipa Arciprestal de Catequese de Vila Nova de Famalicão promove um encontro de Recoleção Quaresmal para os catequistas das várias comunidades do Arciprestado.

Esta iniciativa realiza-se na Igreja Antiga Matriz de Famalicão, às 21h15, com o tema “Acolher a fecundidade na fragilidade”. É objetivo proporcionar um serão diferente para preparar o tempo da Quaresma, iniciado hoje, Quarta-feira de Cinzas.

A Equipa Arciprestal de Catequese apela à presença de todos os catequistas.

Famalicão: Já estão à venda os bilhetes para a receção ao Casa Pia

Na noite da próxima segunda-feira, o Casa Pia visita o Estádio Municipal, em partida da 23.ª jornada da Liga Portugal Betclic. O jogo está marcado para as 20h15 e o Famalicão já tem à venda os bilhetes a 5 euros, para sócios com a quota 1 regularizada, para a Bancada Placard.pt
Para o público a entrada tem um custo de 10 euros. A venda de bilhetes decorre na Loja Oficial ou em https://bit.ly/3OxTbHT
O FC Famalicão recorda que é obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal e que apenas os lugares anuais são transmissíveis

Famalicão: Cortejo de carnaval percorreu as ruas de Arnoso Santa Eulália

No passado domingo, apesar da chuva, a Associação Desportiva e Cultural de Arnoso Santa Eulália (ADC) realizou o tradicional desfile de carnaval. O corso carnavalesco saiu à rua com vários carros alegóricos e cerca de três centenas de foliões, que se fantasiaram com muita imaginação e criatividade para encenarem vários quadros temáticos e encarnarem personagens alegres que animaram os inúmeros assistentes, que aguardaram a passagem do corso pelas ruas da freguesia.

O desfile percorreu mais de 3 km, terminando no salão polivalente da ADC, no qual, foi servido o lanche e decorreu o convívio, animado pelo DJ Félix.

Marcaram presença a vereadora da Cultura, Susana Pereira, que enalteceu a realização da atividade, apesar da intempérie que se fez sentir, o presidente da Junta de Freguesia, Ricardo Pinto, e o pároco Vítor Sá.

A ADC agradece a colaboração da Polícia Municipal, o apoio da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia e a todos os dinamizadores e participantes que contribuíram para o êxito desta iniciativa.

Famalicão: Lance polémico dita derrota do Riba d´Ave

Na noite desta terça-feira, o Riba d´Ave perdeu, 4-3, na deslocação a casa do Turquel. Nesta partida da décima sexta jornada do campeonato nacional, Daniel Pinheiro, Nanu Castro e Antoine Thebaud marcaram pelo conjunto ribadavense que se queixa do trabalho da equipa de arbitragem. Um dos maiores erros é a 10.ª falta, que dita o golo da derrota, numa falta que seria a favor da equipa de Jorge Ferreira, mas que foi assinalada ao contrário.

O campeonato prossegue no próximo fim de semana com o Riba d´Ave (10.º, 17 pontos) a receber, às 17 horas, o FC Porto.