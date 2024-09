Famalicão: Solução diretiva do Riba d´Ave HC passa por Comissão Administrativa

A Mostra Comunitária de Oliveira S. Mateus decorre entre 14 e 15 de setembro no Parque do Quinteiro. Arranca às 10 horas, com a presença da Fanfarra do CNE 0144, às 11 horas, atividade de ginásio ADC; 13 horas, almoço; 14h30, insufláveis e atividades escutistas; 18h30, atelier de música; 20h30, apresentação das equipas ADC S. Mateus; 22 horas, atuação da The Step Band; meia-noite, DJ BAT7DA; 01h30, encerramento.

Domingo, 10 horas, abertura com a Fanfarra CNE; 11 horas, insufláveis; 13 horas, almoço; 15 horas, Rancho Divino Salvador de Delães; 16h30, Sons da Tuna & Grupo de Cavaquinhos da Fundação Castro Alves; 18 horas, entrega de diplomas de participação; 19 horas, encerramento.

As Mostras Comunitárias acontecem ao longo do ano, de forma rotativa pelas diferentes freguesias do concelho, sempre ao fim de semana e com um programa de animação associado, desenvolvido pela comunidade.

É uma iniciativa do Município de Famalicão, em articulação com as juntas de freguesia, assente numa ótica de valorização da comunidade, enquanto espaço de afirmação, interação e partilha, traduzindo-se numa dinâmica e animada exposição coletiva sobre cada comunidade famalicense.