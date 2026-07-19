Famalicão: Solução para o estádio pode ser tripartida

Continua por se efetivar uma proposta para a construção de um novo Estádio Municipal. Gorado, no início do ano, o concurso internacional, a Câmara Municipal, pela voz do seu presidente, Mário Passos, falou de um plano B que ainda não foi apresentado. Na noite deste sábado, no final da apresentação do plantel, Miguel Ribeiro foi, mais uma vez, instado a falar do tema. O líder da SAD avança com a possibilidade de uma solução tripartida – Câmara, SAD e clube – em que cada protagonista «contribuirá na sua medida».
Miguel Ribeiro reforçou que «continuo a confiar no presidente Mário Passos e no compromissos que temos assumido entre o Famalicão e a Câmara, porque quer o clube, quer a SAD quer o município têm o entendimento que o futuro pode passar por uma solução tripartida em que cada um contribuirá na sua medida». Portanto, considerou, «continuo a acreditar e no dia que deixar de acreditar, talvez não continue no Famalicão»