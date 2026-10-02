Effisus está no Museu do Futuro do Dubai, no Hudson Yards de Nova Iorque, na Battersea Power Station de Londres e muitas outras estruturas do mundo, sempre com selo made in Famalicão.

A empresa especialista em impermeabilizações desenvolve soluções ajustadas às necessidades dos clientes, o que faz com que o acompanhamento seja feito desde início até à aplicação do produto.

A Effisus, com sede em Calendário, especializou-se na área da impermeabilização, com soluções inovadoras e amigas do ambiente. Segundo Ricardo Teixeira, CEO da Effisus, a inovação é desenvolvida pela empresa, com parceiros nacionais e internacionais, como o CITEVE, e também com a colaboração direta dos clientes.

Foi através dessa aposta na investigação e desenvolvimento que a Effisus criou uma membrana impermeabilizadora, com a máxima classificação de reação ao fogo, que, ainda, é única no mundo. Demorou sete anos até chegar ao ponto de comercialização, mas a aceitação foi tão positiva que, em 2022, foi Produto do ano Fachadas no Reino Unido, nesta área.

«É um orgulho para nós. É o único material que permite elasticidade, impermeabilização e proteção contra a água, ar, passagem de vapor e não é combustível», realçou Ricardo Teixeira, como diretor de Produto e Inovação da Effisus.

Cerca de 80% do produto criado e produzido em Famalicão tem como destino o estrangeiro, em vários continentes. Desde que foi criada, em 2005, a Effisus já protege mais de mil edifícios em vinte e cinco países. E o futuro passa por continuar esta expansão global, «aumentando a oferta de serviços e produtos inovadores», esclarece Ricardo Teixeira.

Esta quinta-feira, dia 1 de outubro, o presidente da Câmara Municipal de Famalicão visitou a empresa, no âmbito do “Famalicão Created In”. Uma rubrica municipal que destaca empresas famalicenses que se distinguem pela inovação, sustentabilidade, desenvolvimento tecnológico e criação de valor para a economia local e nacional.

Mário Passos realça na Effisus o nível de investigação e inovação que faz com que a empresa famalicense seja altamente competitiva no mundo. O edil destaca, também, o contributo que os produtos da empresa dão para que os edifícios cumpram as exigências da sustentabilidade e da poupança de energia, «sem descurar a parte económica», por se apresentarem como soluções duradouras e eficientes.

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão evidencia, ainda, que a Effisus apresenta uma área de atividade diferente das predominantes no concelho (têxtil, carnes, componentes automóveis), «e a diversidade é muito importante para robustecer o tecido económico do concelho», disse.