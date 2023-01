Famalicão soma e segue na 3.ª divisão de futsal

Começou, este fim de semana, a nova época desportiva para a secção de badminton do FAC que apresenta um número histórico de 33 atletas. Na prova de abertura, a primeira jornada zonal de Não seniores e Seniores, que decorreu no Pavilhão Gimnodesportivo de Maceda, na categoria sub-11, Maria Silva venceu em singulares e pares, com a parceira e semifinalista em singulares, Beatriz Carvalho. Nos sub-15, Rúben Sampaio atingiu os quartos de final, enquanto que José Viana foi até às semifinais, e foi segundo nas vertentes de par misto e par homem, respetivamente com Ana Silva e Duarte Ferreira.

Nos sub-17, Tomás Teixeira e Tomás Sabino venceram em pares. Beatriz Araújo, foi finalista e, singulares, e, com Eva Silva, venceu em par. Maria Morado, Eva Silva e Ana Ferreira atingiram os quartos de final.

No último escalão em competição, sub-19, Rúben Pereira e Maria Araújo alcançaram o segundo lugar na prova em par misto, enquanto que João e Jorge Carvalho chegaram às meias finais de pares

No domingo, a competição sénior realizou-se em Albergaria-a-Velha, no Pavilhão Polidesportivo de Angeja. Em absolutos, Sónia Gonçalves venceu a prova frente à irmã Adriana Gonçalves e, como dupla, venceram a prova. Joana Oliveira foi semifinalista e terceira classificada, com Beatriz Campos, na vertente de pares. Simão Ferreira, com Catarina Martins, foi segundo em pares mistos.

Na categoria C, Silvina Gomes atingiu as semifinais, tal como Rui Carvalho e Albertino Araújo na prova de pares. Na categoria D, o FAC voltou a subir ao pódio, desta vez com a dupla de Diogo Barbosa e Jorge Costa que foi segunda. Catarina Gouveia alcançou os quartos de final e disputou a prova de pares senhoras com Maria Nogal.

No próximo fim de semana, Espinho recebe a primeira fase da prova mais prestigiada de equipas, a Liga de Clubes. Oito equipas lutam pelo título da 1ª divisão, tendo o FAC como primeiro oponente o CDRP.