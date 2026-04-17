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Famalicão: Sorriso felicita Braga pelo apuramento, mas avisa que vai lá buscar a vitória (c/vídeo)

Na noite do próximo domingo, o Famalicão visita Braga com o objetivo de alcançar uma vitória. É essa a vontade de Sorriso. O extremo, que esta época, na Liga, já marcou cinco golos e é responsável por 4 assistências, sabe que pela frente estará um adversário forte e motivado pela qualificação para as meias finais da Liga Europa.

Aliás, com desportivismo, Sorriso começa por felicitar os bracarenses, mas avisa que os famalicenses vão à “Pedreira” jogar «com as suas ideias e procurar a vitória».

Sorriso, não efetivando os objetivos da época (equipa está no quinto lugar e já igualou a pontuação da época passada [47 pontos]), reforça a importância da união «dentro e fora do campo, porque não chegamos a lado nenhum sozinhos. Seguimos pelos nossos objetivos». Refere que o que importa «é ajudar o Famalicão», acredita que no final «tudo vai dar certo» e pediu o apoio dos adeptos para o jogo de domingo.

Confira, no vídeo, as declarações de Sorriso.

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Bebidas alcoólicas regressam aos estádios da I Liga

No jogo da jornada 31, entre o Tondela e o Nacional, podem ser vendidas bebidas alcoólicas (teor alcoólico até 6,0% vol.).

A venda será feita segundo alguns parâmetros: apenas até 10 minutos após o início do jogo, durante o intervalo e até 10 minutos após o início da segunda parte. A cada adepto só podem ser vendidas, no máximo, três bebidas alcoólicas em material não contundente. A venda e consumo serão proibidos após o final do jogo, tal como não é permitida em regime de venda ambulante. Há, no entanto, exceções, designadamente nas zonas ZIP devidamente autorizadas.

Os adeptos que possam indiciar estar sob o efeito do álcool podem ser submetidos a teste e se recusarem serão colocados fora do recinto. Considera-se sob influência de álcool uma taxa igual ou superior a 0,8 g/l.

Este regresso – mais de 40 anos depois – de bebidas alcoólicas aos estádios será, por enquanto, em jogos-piloto.

 

Famalicão: Milha Urbana condiciona circulação automóvel no centro da cidade

A realização da 26.ª Milha Urbana de Famalicão, na tarde deste sábado, no centro da cidade, vai condicionar a circulação automóvel entre as 15 e as 18 horas, na Praça D. Maria II, na Rua João Faria Guimarães e na Rua Lourenço da Silva de Oliveira.
Durante a prova, o acesso ao parque de estacionamento D. Maria II também estará condicionado.
A Milha Urbana Cidade de Famalicão é uma organização do Liberdade Futebol Clube, sendo a segunda etapa do Circuito Regional de Milhas da Associação de Atletismo de Braga.
Foto arquivo

Famalicão: Workshop sobre Suporte Básico de Vida em Vermoim

Na tarde do dia 2 de maio, a partir das 14h30, o salão sobre da Junta de Freguesia de Vermoim recebe um workshop sobre Suporte Básico de Vida. Trata-se de uma iniciativa da autarquia local, em parceria com os Bombeiros Voluntários Famalicenses que visa dotar os participantes de conhecimentos essenciais para atuar em situações de emergência e contribuir para a segurança de todos.

O workshop é dirigido a toda comunidade, mas carece de inscrição em: https://forms.gle/ndK41rL6cPBXHsDf6

Famalicão: GD Joane confirma Sérgio Campos e revela restante equipa técnica

Francisco Leite, Cláudio Araújo e Eduardo Ripas fazem parte da nova equipa técnica do GD Joane, liderada por Sérgio Campos. O clube fez o anúncio oficial na manhã desta sexta-feira.

O famalicense Sérgio Campos, de 29 anos, treinou esta época a AD Esposende e, antes, a AD Ninense, em apenas 13 jogos da época passada.

O GD Joane ocupa o oitavo lugar, com 41, da pró nacional da AF Braga. Este domingo, recebe Os Sandinenses.

Famalicão está na mira da indústria militar e aeroespacial

Há peças made in Famalicão incorporadas na relojoaria, em satélites aeroespaciais, na medicina, meteorologia, na ótica e na área da defesa. A YSIUM é a responsável pela produção destas peças de alta precisão e exigência técnica, que incorporam muito conhecimento e inovação, o que traz, também, valor acrescentado. Neste momento, e devido às circunstâncias atuais, produz mais para a vertente da mobilidade e para a indústria militar, desde as armas usadas por snipers aos tanques de guerra Leopard 2.

A YSIUM, instalada na antiga fábrica da Leica, em Antas, existe desde 2014, pela mão do empreendedor Hugo Freitas. Inicialmente, e devido a um acordo, o único cliente era a empresa alemã de óticas; a partir de 2020, Hugo Freitas abriu as portas a outros clientes, de outras áreas da indústria, de todas as partes do mundo. Fatura já 10 milhões de euros. «O crescimento tem sido sustentado, com recurso a capitais próprios» e o futuro é o caminho da consolidação, realça o empreendedor.

Esta empresa usa a tecnologia mais avançada que existe na área, incluindo robótica, mas o empresário Hugo Freitas afirma que o colaborador continua a fazer a diferença. Em 2026, são 70 os profissionais da YSIUM. Homens e mulheres, com uma média de idades de 33 anos, formados, na maioria, nas próprias instalações.

Hugo Freitas, licenciado em Engenharia dos Materiais, não teve medo de arriscar em plena pandemia, porque sentiu que era um momento para «aproveitar oportunidades» e continua a abraçar os desafios mais difíceis que lhe são colocados. Tem uma premissa: trabalha em conjunto com os clientes, desde a idealização do protótipo (que pode demorar um dia ou um mês) até à produção da peça e montagem.

Pela singularidade do seu segmento e conhecimento que incorpora, a YSIUM foi integrada no roteiro “Famalicão Created In” e recebeu a visita do presidente da Câmara esta quinta-feira, dia 16 de abril. Mário Passos realçou a importância de Famalicão ter uma indústria diversificada, altamente especializada e 100% para exportação e elogiou Hugo Freitas, «um exemplo da capacidade empreendedora famalicense» que abraçou «um projeto desafiante e altamente complexo, com ousadia e intuição à mistura». Acrescenta que a empresa é o espelho do que acontece no concelho em relação à opção pelo valor acrescentado e pela inovação.

Famalicão: Concelho tem 32 “Pontos Biblioteca”

Famalicão tem, atualmente, 32 bibliotecas escolares interligadas à Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco. Os mais recentes “Pontos de Biblioteca” nasceram nas escolas básicas de Oliveira Santa Maria e Pousada de Saramagos, esta inaugurada na passada terça-feira.

Esta nova valência, que passa a servir cerca de 80 alunos, nasce com o propósito de estreitar a relação das crianças com os livros, facilitando o acesso ao conhecimento e incentivando o prazer de ler logo nos primeiros anos de escolaridade.