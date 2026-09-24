Ao final da tarde desta quarta-feira decorreu o sorteio da 1.ª divisão da Associação de Futebol de Braga. A prova, dividida em seis séries, reúne na D as equipas famalicenses. A primeira jornada, marcada para o dia 18 de outubro, contempla a estreia do Brufense que, no regresso aos distritais, visita o Serzedelo. Também o Gondifelos joga fora, em casa do Airão; o Lousado visita o Ponte B e o Fradelos o Prazins e Corvite. Quanto a dérbis, o Delães recebe o Mouquim, o Ruivanense o Ribeirão e o Calendário recebe o Louro.