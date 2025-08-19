Concelho

Famalicão: Sorteio que define ordem das candidaturas nos boletins de voto é hoje

Esta terça-feira, no Tribunal de Famalicão, vai ter lugar o sorteio que define a ordem das candidaturas nos boletins de voto para as eleições autárquicas de 12 de outubro.

A sessão, marcada para as 11h00, conta com a presença de mandatários e candidatos e servirá também para atribuir os símbolos que identificam os grupos independentes.

O resultado será afixado à porta do tribunal e comunicado à Comissão Nacional de Eleições e à Câmara Municipal, para preparação da votação. Nos cinco dias seguintes, o juiz avalia a legalidade do processo, período em que ainda podem ser apresentadas impugnações.

Coligação de Mário Passos acusa PS de Eduardo Oliveira de “viver mal com a democracia”

A coligação Mais Ação. Mais Famalicão acusou o Partido Socialista e o seu candidato, Eduardo Oliveira, de não respeitarem a democracia e a liberdade de expressão.

Num comunicado enviado às redações na manhã desta terça-feira, a candidatura de Mário Passos garantiu que “é absolutamente falso que, em algum momento, a Coligação Mais Ação. Mais Famalicão e o seu candidato tenham exercido qualquer forma de pressão para que os cidadãos participem nas suas ações de campanha e deem a cara pelo seu candidato”. O texto sublinha que “as pessoas que o fazem, fazem-no de livre vontade, usando o seu inalienável direito de liberdade de expressão e de associação”.

A coligação critica ainda a postura do PS famalicense, ao afirmar que este “vai lançando suspeitas infundadas de pressão” e procura, “à boleia das redes sociais, criar um ambiente em que os cidadãos se sintam desconfortáveis em expressar a sua opinião”. Para o movimento, isso “tem um nome: censura”.

A candidatura de Mário Passos condena também as críticas socialistas ao professor José Moreira, que manifestou apoio público ao candidato. “A forma vil como criticaram o Professor José Moreira […] é lamentável e bem reveladora da forma como Eduardo Oliveira vê a democracia”, refere o comunicado.

A nota termina com a garantia que a coligação fará uma campanha positiva: “com ideias e substância”. E remata: “É assim que se dignifica a democracia, Famalicão e os famalicenses. Não é com comunicados falsos, suspeitas infundadas e narrativas mentirosas.”

Famalicão: Bombeiro parte a perna no combate ao fogo na Seraical

A noite desta segunda-feira fica marcada por um incêndio de grandes dimensões, nas instalações da Seraical, em Vilarinho das Cambas.

Para além dos danos provocados pela chamas, há a registar pelo menos um ferido. Trata-se de um bombeiro dos B.V.Famalicão que, segundo o Jornal de Notícias, que avança com a informação, terá partido a perna durante o combate às chamas.

De acordo com a mesma fonte, o operacional foi retirado do local pelos colegas e levado para o hospital local.

Famalicão: Incêndio de grandes dimensões na Seraical em Vilarinho das Cambas

A noite desta segunda-feira fica marcada por um incêndio de grandes dimensões, na Seraical, em Vilarinho das Cambas.

O alerta para o fogo no centro de reciclagem foi dado pouco depois das 21h00, sendo que para o local foram acionados os B.V.Famalicão, Famalicenses, Riba d’Ave e Trofa.

Numa primeira fase, os soldados da paz estarão a tentar conter as chamas, que deflagram numa parte exterior, junto de um armazém, para evitar a propagação do fogo à zona de floresta e habitações vizinhas.

Famalicão: Agressões e insultos obrigam à chamada da GNR a espaço comercial na Lagoa

Uma patrulha da GNR foi acionada, ao final da tarde desta segunda-feira, ao Atlantic Park, na freguesia da Lagoa, em Famalicão.

Na origem da situação terão estado desavenças familiares que resultaram em agressões e insultos entre várias pessoas, no interior de uma das lojas daquele retail e, posteriormente, no espaço exterior, junto ao estacionamento.

Apesar de tudo, não houve necessidade da intervenção dos bombeiros, a GNR registou a ocorrência que, agora, deverá seguir os trâmites legais.

 

Famalicão: Rio Ave renova com João Marques

O treinador famalicense, depois de ter conduzido a equipa feminina do Rio Ave à histórica subida à Liga BPI, a primeira presença de sempre na principal divisão do futebol nacional, viu o seu contrato renovado por mais um ano.

Com uma carreira de sucesso no futebol feminino nacional, João Marques exibe nove títulos e várias subidas de divisão. Foi, por exemplo, campeão da 2.ª Divisão e vencedor da Taça de Portugal pelo SL Benfica; conquistou por duas vezes a Taça da Liga ao serviço do SC Braga, e no Racing Power foi campeão da 2.ª Divisão, assegurando a subida à Liga, além de ter chegado à final da Taça de Portugal e à Final Four da Taça da Liga em 2024. Entre 2019 e 2021, treinou o FC Famalicão, onde também garantiu uma subida de divisão.

No conjunto vilacondense, João Marques prepara-se para liderar a equipa na sua estreia na elite do futebol feminino nacional.

Famalicão: PSP persegue homens que assaltaram casa, um deles tentou fugir a pé mas foi apanhado

Um homem foi detido pela PSP, depois de ter tentado uma fuga apeada, na sequência de um assalto a uma residência, em Famalicão

O detido, revela a autoridade, atuou com um outro homem no arrombamento de uma porta e posterior furto à moradia. Quando abandonaram o local foram intercetados pela PSP e, ao serem abordados pelos agentes, os criminosos abandonaram a viatura e tentaram fugir a pé.

No carro ficaram para trás vários bens furtados, entre eles peças em ouro, relógios e 4.050 euros em dinheiro.