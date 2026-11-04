O Festival Soul de Inverno regressa à Casa das Artes nos dias 20 e 21 de novembro, com os HMB, os britânicos Incognito, Diana Vilarinho e os Kokoroko.

Os bilhetes para ambas as noites já se encontram disponíveis em www.casadasartesvnf.bol.pt.

Esta 5.ª edição do Festival Soul de Inverno arranca na noite de 20 de novembro, às 21h30, com os HMB, uma das maiores referências do Soul e do R&B em Portugal. Na mesma noite, a Casa das Artes acolhe os britânicos Incognito, uma das formações mais influentes do jazz e funk a nível mundial, reconhecida pelo seu groove inconfundível e por uma carreira com várias décadas de sucesso.

No dia 21 de novembro, a partir das 21h30, a abertura da noite fica a cargo de Diana Vilarinho, uma das vozes mais marcantes do novo fado, que cruza a raiz da tradição com uma estética contemporânea, registo que a levou recentemente ao 2.º lugar no Festival da Canção. O encerramento ficará a cargo dos Kokoroko, um dos coletivos mais aclamados da nova música britânica, conhecidos por fundir o jazz com o soul, o funk e os ritmos de afrobeat.