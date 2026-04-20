Famalicão–Sporting: bilhetes à venda para os quartos da Taça de Portugal de futsal

O FC Famalicão anunciou esta terça-feira a venda de bilhetes para os quartos de final da Taça de Portugal Placard, frente ao Sporting CP.

Os bilhetes estão disponíveis na loja oficial do FC Famalicão, tendo um custo de 2€.

O jogo será no Pavilhão Multiusos de Gondomar e está marcado para esta quarta-feira, às 18h00.

Recorde-se que estas duas equipas defrontam-se pela terceira vez esta época (a segunda consecutiva), com duas vitórias dos leões, a última das quais na passada jornada da Liga Placard, por 10-1.