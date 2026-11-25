A segunda edição do festival Square regressa a Vila Nova de Famalicão a 29 de janeiro. No âmbito do formato Square by Day, o evento traz ao concelho cinco concertos repartidos por cinco espaços distintos, entre as 16h00 e as 22h00.

Porém, o itinerário arranca, a 27 de janeiro, com concertos diurnos em Viana do Castelo e Guimarães, culminando em Braga com espetáculos noturnos, uma conferência temática e a jornada de encerramento. Entre os primeiros nomes do cartaz estão projetos nacionais como TRAVO e Miguel Pedro & Serge Fritz, ao lado de artistas internacionais como Anna Vis (Brasil), Carme López (Espanha), iD-sus (Senegal), Land Whales (Cuba), Letus (Angola), Nico Espinoza (Chile) e Sgo (Reino Unido).

Antes da música, no dia 24 de novembro realiza-se uma assembleia aberta a músicos e agentes culturais, no espaço Cru, entre as 18h30 e as 20h00. A iniciativa tem acesso livre, com inscrição recomendada através de formulário online, e pretende recolher contributos sobre desafios do setor, políticas culturais e condições de criação para levar à Assembleia Square do festival.

Refira-se que o Square é legado da Braga 25 Capital Portuguesa da Cultura, promovido pela Faz Cultura e organizado pela Lovers & Lollypops, em articulação com os quatro municípios e a Associação de Municípios Pentágono Urbano, apostando na cooperação regional e na projeção internacional da música independente.

Toda a informação e bilhetes disponíveis no site do festival, em www.squarefestival.pt.