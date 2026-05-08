Famalicão: Stand Itinerante da Educação ajuda alunos a escolher o percurso académico

Depois da feira da oferta formativa, que decorreu recentemente em Vale S. Cosme, a Câmara Municipal tem a percorrer o concelho um Stand Itinerante da Educação para ajudar os alunos do 9.º ano a decidir o seu percurso formativo.

O stand está a percorrer, durante o 3.º período, os agrupamentos de escolas levando informação e orientação diretamente aos estudantes do 9º ano de escolaridade.

Este espaço, que já passou pelos agrupamentos Camilo Castelo Branco, D. Sancho I e D. Maria II, vai, no início da próxima semana, 11 e 12 de maio, para o AE Ribeirão; segue, depois, para o AE Terras do Ave (Pedome), nos dias 13 e 14: Em Gondifelos estaciona nos dias 18 e 19 e, por último, de 25 a 26 de maio, está em Joane, no Agrupamento Padre Benjamim Salgado.

No Stand Itinerante da Educação os alunos podem esclarecer dúvidas, receber materiais de apoio e guias informativos sobre ofertas formativas e, desta forma, planear de forma mais avalizada o próximo passo no seu percurso académico ou profissional.