Depois de uma pausa de dois meses, a Casa do Artista Amador volta novamente à normalidade no mês de setembro. Destaque para o tributo ao Francy, uma personagem que marcou a música alternativa em Famalicão e outros géneros de arte.

Já esta sexta-feira, dia 11, há Stand Up Comedy, pelas 22h00, com Pedro Miranda & Convidados para mais uma rúbrica “CAA Comedy Sessions” onde o humor e o improviso são protagonistas. A entrada tem um custo de 5 euros.

No sábado, dia 12, pelas 21h00, há concerto com os Spiralist e os Nothisera que prometem elevar a energia da sala, com o contributo dos Bisarma. A organização acredita que será uma noite recheada de Death/Groove Metal. A entrada tem um custo de 10 euros.

Para mais informações e reservas contacte 969 489 422.