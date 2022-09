Famalicão: Stand-Up Comedy no Espaço Cru

O CRU – Espaço Cultural de Famalicão (Rua Alves Roçadas) apresenta, nos dias 23 e 24 de setembro, pelas 22 horas, um espetáculo de teatro/stand up comedy com o nome “Sai uma de pressão”.

Um monólogo para maiores de 16 anos, escrito e encenado por Maria Quintelas, com Beatriz Magano em cena. As duas criativas servir-se-ão do universo da restauração para castigar os comportamentos tóxicos desta sociedade consumista e consumida e aproveitarão a oportunidade para oferecer um momento de descontração, com laivos de séria estupidez natural.

As reservas já estão disponíveis no CRU Espaço Cultural e através do seu contacto: 252 094 211 e ainda pelo e-mail: info@saiumadepressao.pt.