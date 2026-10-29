A startup famalicense Callio apresentou o “Radar de Financiamento”, uma plataforma de Inteligência Artificial que, em segundos, identifica oportunidades de apoio financeiro ajustadas às necessidades das empresas e municípios.

A apresentação decorreu no IN HUB – Parque de Ciência e Tecnologia, em Famalicão, e incluiu uma demonstração das funcionalidades da plataforma criada pelos famalicenses Tomás Silva e Duarte Granja que integra a incubadora Famalicão Made IN.

A grande mais-valia é simplificar o acesso à informação sobre financiamento, muitas vezes dispersa por diferentes plataformas e documentos, utilizando mecanismos de ‘scoring’ e ‘matching’ para selecionar os apoios mais adequados ao perfil e aos objetivos de cada organização.

Esta solução resulta também de um projeto-piloto desenvolvido durante três meses em parceria com a Câmara Municipal de Famalicão, que permitiu adaptar a ferramenta às necessidades específicas das autarquias.