Famalicão: Sub-15 do FAC apurados para o nacional de hóquei em patins

No passado fim de semana, em Paredes, os sub-15 do FAC apuraram-se para o campeonato nacional de hóquei em patins. Já os sub-19 ficaram de fora, com a decisão a ser determinada pela diferença de golos que não lhe foi favorável.

Os sub-15 venceram as três partidas de apuramento: 4-3 sobre o HC Braga; 7-4 ao Sobreira e 7-5 ao Gulpilhares.

Os sub-19 ficam de fora da competição nacional. As três equipas em provas terminaram com o mesmo número de pontos, com a decisão a ser determinada pela diferença de golos. Nesta fase de apuramento, o FAC começou por perder, 5-1, com o Infante de Sagres e com o Sobreira, 3-1, mas venceu, 2-1, a Juventude Pacense.

Foto: FAC (sub-15)