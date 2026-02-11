Famalicão: Sub-16 da Didáxis sagram-se campeãs regionais de andebol

As sub-16 receberam, no sábado, a taça de campeãs regionais de andebol feminino da Associação de Braga.

O troféu foi entregue pelo presidente da Associação de Andebol, Manuel Moreira, e pela presidente da Associação Académica Didáxis, Carla Costa.

A equipa segue, agora, para o campeonato nacional, onde o nível de exigência será superior, no entanto, a direção garante que a «equipa está focada numa boa prestação».

Muito graças à parceria entre a Associação Académica Didáxis e o CCR Fermentões, as sub-18, com um plantel maioritariamente sub-16, sagraram-se vice-campeãs regionais e seguem também para o campeonato nacional.

Quanto às seniores, jogaram uma cartada decisiva para o apuramento do grupo A e, após uma boa primeira parte, que terminaram a vencer por 16-14, acabaram por perder por 25-22. Com esta derrota, foram relegadas para o grupo B e, desta forma, arredadas da luta pela subida de divisão.