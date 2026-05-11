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Famalicão: Sub-16 e sub-15 voltam a vencer e brilham na formação do FC Famalicão

Em mais uma jornada com vários jogos dos escalões de formação do FC Famalicão, o destaque vai para as vitórias dos sub-16 e sub-15, que continuam a atravessar um excelente momento nas respetivas competições.

Os sub-19, deslocaram-se ao Olival para defrontar o FC Porto, num encontro em que a equipa orientada por Pedro Oliveira conseguiu recuperar de uma desvantagem de dois golos. Enzo Barros e Alexandre Ayrton assinaram os tentos do empate, mas já perto do apito final os portistas chegaram ao 3-2, resultado que confirmou o título de campeão para a equipa da casa.

O FC Famalicão mantém-se assim com 11 pontos e encerra esta fase frente ao SL Benfica, no próximo dia 16 de maio, às 17h00.

Já os sub-17 empataram a uma bola diante do Vitória SC, com Marco Pereira a apontar o golo famalicense, em partida da 13.ª jornada da fase de apuramento de campeão. A formação orientada por André Teixeira soma agora quatro jogos consecutivos sem perder e ocupa o 6.º lugar, com 19 pontos. Na próxima ronda, desloca-se à cidade dos arcebispos, para medir forças com o SC Braga, num encontro agendado para o dia 16 de maio, às 11h00.

Os sub-16 confirmaram o bom momento de forma e alcançaram a quarta vitória consecutiva, desta vez por 3-1. Pote, Rodrigo Bernardo e Eduardo Jorge marcaram os golos da equipa treinada por Rui Alves. Destaque ainda para Miguel Magalhães, que apesar de não ter marcado nesta jornada, continua a liderar a lista de melhores marcadores desta fase de apuramento de campeão.

O FC Famalicão ocupa atualmente a 3.ª posição, com 25 pontos, apenas a um do segundo, o FC Porto. Na última jornada, os famalicenses deslocam-se à Madeira para defrontar o CD Nacional, no dia 31 de maio, às 11h00.

Por fim, os sub-15 venceram o líder CD Feirense por 1-0, graças a um golo de Afonso Coutinho, em mais uma jornada da fase de manutenção. A equipa orientada por Nuno Oliveira soma agora 23 pontos, ficando a quatro da liderança. Na próxima jornada, recebe o SC Salgueiros, num encontro marcado para o dia 17 de maio, às 11h00.

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Famalicão: Festa em honra de Nossa Senhora dos Remédios e sorteio em Calendário

Este fim de semana, em Calendário, a Confraria de Nossa Senhora dos Remédios e Almas promoveu a festa em honra da sua padroeira. Apesar do tempo chuvoso que se fez sentir, o programa realizou-se conforme previsto. No sábado, saiu do Covelo, em direção à igreja paroquial, a procissão de velas em honra de Nossa Senhora de Fátima, com o andor transportado pelos B. V. de Famalicão; depois, a animação esteve a cargo da Banda Belcanto Show e, pelas 24h00, realizou-se uma sessão de fogo de artifício.

Na manhã deste domingo, às 11h00, celebrou-se a eucaristia solene, animada pelo grupo coral. Pelas 15h00, atuou o Grupo de Cavaquinhos do Liberdade F. C. e, uma hora depois, a Banda de Música de Famalicão fez várias intervenções até ao encerramento da festa, após o sorteio. Às 17h00, decorreu a recitação do terço.

A majestosa procissão em honra de Nossa Senhora dos Remédios e Almas saiu pelas 17h30, integrando imagens alegóricas em quadros bíblicos dedicados a Maria, bem como os andores de São Julião, Santa Teresinha, São Judas Tadeu, Santa Rita, São Bento, Santa Catarina, São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora de Fátima, São José, Nossa Senhora dos Remédios e Almas, além dos andores de San José Gregorio Hernández e de Nossa Senhora de Coromoto, ambos pertencentes à comunidade venezuelana presente.

Incorporaram ainda a procissão a Fanfarra do CNE-291 e a Confraria de Calendário, bem como a Confraria de Nossa Senhora da Conceição, de Antas. Marcaram presença o padre Armindo Paulo, que presidiu às cerimónias, o padre Jorge Ferreira, pároco da freguesia, Hélder Pereira, vereador no Município de Famalicão, Ricardo Mendes, presidente da Junta da União de Freguesias de Famalicão e Calendário, e os juízes da festa, Aires Costa e sua esposa, Maria do Carmo.

Sorteio dos prémios da festa: 1.º prémio – N.º 6894: um touro; 2.º prémio – N.º 3244: uma máquina de waffles; 3.º prémio – N.º 2934: uma sandwicheira; 4.º prémio – N.º 6888: um grelhador; 5.º prémio – N.º 3303: um aspirador.

Os prémios deverão ser reclamados até ao próximo dia 30 de maio.

ManSanches

Famalicão: 365 Running Project em destaque no Trail Erdal

A equipa 365 Running Project venceu, este domingo, o Trail Erdal – Urgezes Solidário, prova que marcou o encerramento do Campeonato Regional de Trail da Associação de Atletismo de Braga.

No trail curto, com uma distância de 18 km, alcançou o lugar mais alto do pódio coletivo. Em evidência esteve Marko Santos, vencedor absoluto da prova, alcançando igualmente o 1.º lugar no escalão M35, com o tempo de 1h40m. Também Erick Araújo brilhou ao conquistar o 3.º lugar da geral e o 1.º lugar no escalão seniores masculinos. Renato Oliveira foi 7.º da geral e subiu ao 2.º lugar do pódio no escalão M40, seguido por Pedro Silva, na 8ª posição da geral, que também subiu ao pódio na 2ª posição do escalão seniores masculinos. Por fim, Ricardo Mendonça consegue ainda conquistar a 3ª posição no escalão que representa M40, tendo alcançado o 12.º lugar da classificação geral.

Já no trail longo, com uma distância de 26 km, André Vieira de Castro alcançou o 2.º lugar no escalão M50, enquanto a atleta Sara Machado foi terceira da geral e segunda em seniores.

A prestação coletiva da 365 Running Project, ao longo de todo o Campeonato Regional de Trail, «confirmou a consistência competitiva, a dedicação e o espírito de união da equipa», pelo que aguarda, com expectativa, os resultados oficiais do Campeonato Regional.

 

Famalicão: Quatro medalhas para a EARO

Tiago Silva, atleta sub-18 da Escola de Atletismo Rosa Oliveira, venceu os 800 metros do Torneio Olímpico Jovem. Luísa Castro foi terceira mesma competição.

No Campeonato Regional sub-16, Tomás Ramos conquistou dois terceiros lugares, nas provas de 1.500 metros e 800 metros.

Nestas competições, que decorreram este fim de semana, em Braga, da EARO também participaram, com bons resultados, Mafalda Ferreira, Ana Oliveira, Ana Silva, Mafalda Mendes, Margarida Barbosa, Luís Neto e Henrique Silva.

Famalicão: Carolina Faria e Gabriel Abreu são vice-campeões regionais dos 1500 e 800 metros

No Torneio Olímpico Jovem Regional e Campeonato Regional de sub-16, disputado no Estádio 1º de Maio, em Braga, dois atletas do Liberdade terminaram as respetivas provas em segundo lugar.

Carolina Faria e Gabriel Abreu, ambos iniciados, cortaram a meta em segundo lugar dos 1500 metros e nos 800 metros. Ambos cumpriram os 800 metros com recordes pessoais e mínimos que garantem a presença nos Campeonatos Nacionais de sub-16, a realizar em junho, no Seixal.

Também do Liberdade, Salvador Paupério, ainda do escalão de sub-14, alcançou o 10º lugar, na distância dos 80 metros; Leonor Monteiro foi décima segunda na distância dos 1500 metros e oitava nos 800 metros. Iara Sathler foi décima segunda nos 800 metros.

Famalicão: Obama ajuda Amarante a subir aos campeonatos profissionais

O jovem jogador famalicense ajudou o Amarante, equipa da Liga 3, a subir de divisão (aos campeonatos profissionais), ao vencer, este domingo, a União de Santarém, por 1-0, garantindo, assim, um dos dois primeiros lugares da classificação, atualmente está no 1. º lugar com 28 pontos, mais três do que a Académica.

Ruben Ribeiro, mais conhecido por “Obama” no mundo do futebol, somou esta temporada 1199 minutos distribuídos por 24 jogos no campeonato, onde registou duas assistências. Na Taça de Portugal, realizou ainda três partidas e marcou um golo frente ao Leixões.

O defesa-direito transferiu-se para o Amarante na época 2022/2023 e, desde então, já contabiliza 117 jogos pela formação que garantiu a subida ao segundo escalão do futebol português, regressando 40 anos depois.

Obama deu os primeiros passos no futebol ao serviço do Operário de Famalicão. No percurso de formação, passou ainda pelo FC Famalicão, Gil Vicente e Varzim, clube onde terminou a formação e se estreou no futebol sénior.

Tiago Torres

Famalicão: Viatura entra em despiste e fica tombada na lateral em Antas

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão foram acionados, na manhã desta segunda-feira, para o despiste de uma viatura, na Rua José Freitas Dias, em Antas, Famalicão.

O acidente aconteceu pouco depois das 08h30, em plena estrada nacional que liga Famalicão a Santo Tirso.

A viatura, conforme é possível ver nas imagens, ficou tomada lateralmente na via.

 