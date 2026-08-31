No campeonato nacional sub-19, com dois golos de Eduardo Martins e um de Dinis Leite, o Famalicão foi vencer a casa do Moreirense. O campeonato já leva três jornadas, mas os famalicenses só realizaram dois encontros, com uma derrota (Gil Vicente) e a vitória em Moreira de Cónegos. Na próxima, marcada para sábado, o Famalicão visita o Académico de Viseu.
No escalão sub-17, também campeonato nacional, o Famalicão perdeu, 2-1, com o Beira-Mar. Duarte Fernandes foi o autor golo famalicense, conjunto que em quatro jornadas tem 3 pontos. No próximo domingo visita o Vitória SC.
Na jornada inaugural do campeonato nacional sub-15, os famalicenses empataram, a dois golos, em casa do Taboeira, com golos de Gustavo Bastos e Tomás Marques. Na próxima jornada, domingo, às 11 horas, é a estreia em casa. O Feirense é o adversário.
Vice-campeões começam no próximo fim de semana
A equipa sub-16 compete na 2.ª divisão (sub-17) e na primeira jornada, marcada para o próximo domingo, visita o Penafiel, para na segunda jornada, a 13 do mesmo mês, receber o AFS.
Da série A fazem ainda parte a AD Limianos, Moreirense, Vizela, Gil Vicente, Diogo Cão, Santa Maria FC, Vitória SC B, Braga B e Mãe d´Água.
Na época passada a equipa famalicense sagrou-se vice-campeã nacional, atrás do Benfica B.
Recorde-se que o FC Famalicão, para além desta equipa B a competir na 2.ª divisão, tem outra formação sub-17 que disputa o principal campeonato nacional.