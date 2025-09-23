Famalicão: Sub-23 empatam em Braga a jogar com menos um

A contar para a jornada cinco da Liga Revelação, o FC Famalicão jogou na tarde desta terça-feira em Braga. A partida terminou com uma igualdade a um golo.

O Famalicão marcou cedo, logo aos 7 minutos, por Rudi Almeida, após passe de Carlos Meotti, na conclusão de uma bonita jogada coletiva. O empate do Braga veio na marcação de uma grande penalidade muito duvidosa. Entre os dois golos, os famalicenses enviaram duas bolas aos ferros da baliza bracarense.

Na segunda parte, o Famalicão viu a sua vida mais difícil a partir dos 75 minutos, pela expulsão de Mattara que viu o segundo amarelo. Mesmo assim, conseguiu segurar a divisão de pontos.

Após este resultado, os sub-23 passam a somar 7 pontos. Na próxima jornada, marcada para o dia 30 de setembro, recebem o Académico de Viseu.