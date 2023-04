Famalicão: Sub-23 empatam em Braga e podem chegar ao título

A Junta de Freguesia de Vermoim vai comemorar o 25 de Abril com uma cerimónia de homenagem aos Membros Eleitos à Assembleia de Freguesia de Vermoim no pós 25 de abril de 1974. O ato solene vai decorrer no salão paroquial de Vermoim, pelas 15h30.

Segundo a Junta de Freguesia, presidia por Bruno Cunha, a cerimónia deste ano pretende «reconhecer o mérito e o trabalho de todos aqueles que, democraticamente eleitos, despenderam do seu tempo e sacrificaram muitas vezes a sua vida pessoal em prol do desenvolvimento da nossa Freguesia».

De acordo com o programa desenhado, a cerimónia começa às 9h30, com o hastear da Bandeira; às 14h30, romagem ao cemitério para homenagem póstuma. Às 15h30, início da cerimónia do 25 de Abril, no salão paroquial. Começa com animação, na voz de Susana Araújo, com “Amor a Portugal”; a interpretação do “O oitavo dia da semana” por Sérgio Ferreira; “Grândola, Vila Morena”, na voz de Paulo Dias. Posteriormente, tem lugar a homenagem aos eleitos da Assembleia de Freguesia no pós 25 de Abril. Antes do encerramento ainda será interpretado o Hino Nacional, com Susana Araújo e Paulo Dias. No final de festa há um porto d`honra.