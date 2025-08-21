Famalicão: Sub-23 perdem na visita ao Leixões

Esta quarta-feira, na segunda jornada da série A da Liga Revelação, o FC Famalicão perdeu, 3-2, em Matosinhos. Nesta partida, o Leixões entrou melhor, mas foi o Famalicão a marcar primeiro, após um pontapé de canto. Aconteceu aos 24 minutos, com o cabeceamento certeiro de Pedro Paulo. A equipa da casa reagiu e, aos 38 minutos, igualou a partida após uma boa jogada que foi finalizada por Miguel Rajani.
Depois do intervalo e logo aos 48 minutos, a equipa da casa passou para a frente do marcador, por intermédio de Paulinho Campos. Seguiu-se uma boa reação famalicense, com oportunidades para o empate mas, contra a corrente do jogo, Jefer Gunjo fez o terceiro para o Leixões, aos 77 minutos.
O Famalicão não desistiu, mas foi sobre o minuto 90 que conseguiu reduzir o marcador, numa grande penalidade convertida por Rudi Almeida.
Rodrigo Ribeiro e Renan Santana, atletas da equipa principal, jogaram pelos sub-23 famalicenses.
Na próxima jornada, marcada para o dia 26, às 16 horas, o Famalicão recebe o Rio Ave, equipa que também ainda não pontuou na prova.