Famalicão: Sub-23 vencem (3-0) em Vizela

Ao final da tarde desta terça-feira, na quarta jornada da Liga Revelação, os sub-23 do FC Famalicão foram a Vizela vencer.

A vitória, por 0-3, foi consumada na primeira parte, com golos de Dudu (26′); Umar Abubakar (28′) e Carlos Meotti (34′).

A equipa famalicense, agora com 6 pontos, visita o Braga na próxima jornada, marcada para o dia 23 de setembro.

Famalicão: Davide Vieira de Castro é o mandatário concelhio de Gouveia e Melo

Davide Vieira de Castro é o mandatário concelhio do almirante Henrique Gouveia e Melo na candidatura à Presidência da República. O empresário famalicense diz que o convite «é uma honra».

Aceitou ser mandatário porque vê no Almirante Gouveia e Melo «uma figura que se distingue pela sua dedicação à Pátria, pela liderança serena e pelo sentido de dever que demonstrou ao longo de toda a sua carreira. Foi o rosto da operação de vacinação nacional, que conduziu com rigor e eficácia num momento de enorme exigência para Portugal», realça Davide Vieira de Castro, em comunicado.

O mandatário escreve que a candidatura de Gouveia e Melo «não é um projeto de governo, mas sim um projeto de cidadania e de responsabilidade institucional»; diz que o candidato traz uma «visão de independência de equilíbrio e de defesa do interesse nacional». Acredita conseguir a adesão do eleitorado que valoriza a «transparência, a estabilidade e a defesa intransigente do interesse nacional».

Como seu mandatário concelhio, Davide Vieira de Castro assume o compromisso de levar «a mensagem a todos os cidadãos, ouvir as suas preocupações e garantir que o contributo da nossa terra seja considerado na construção de um Portugal mais coeso e unido».

5ª edição do Encontro ‘De Famalicão para o mundo’ acontece nos dias 19 e 20 de setembro

Os 150 anos da Linha do Minho e da chegada do comboio a Vila Nova de Famalicão dão o mote para a 5ª edição do Encontro ‘De Famalicão Para o Mundo’, que vai acontecer os dias 19 e 20 de setembro, no Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado.

A iniciativa, dirigida a professores, mas também ao público em geral, promove a educação patrimonial, a preservação da memória ferroviária e o envolvimento das comunidades.

O Encontro ‘De Famalicão para o Mundo … de comboio há 150 anos!’ é organizado pelo Município de Famalicão, no âmbito do programa educativo e cultural ‘De Famalicão Para o Mundo’, em articulação e parceria com o CITCEM/FLUP, IHC-NOVA da FCSH, Universidade de Paris 8, a APH e o CFAEVNF. A edição deste ano conta ainda com o apoio do Museu Nacional Ferroviário.

A iniciativa está acreditada pelo Centro de Formação de Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão e vai contar com a presença de representantes de instituições nacionais ligadas ao setor ferroviário, bem como de investigadores de universidades portuguesas.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição, até dia 17 de setembro.

O programa completo e o link para o formulário de inscrição estão disponíveis aqui .

Inscrições abertas para a 16ª Caminhada Concelhia de Famalicão

As paisagens e o património do Vale do Este são o cenário da próxima Caminhada Concelhia de Famalicão, que acontece no dia 4 de outubro, às 14h30, com partida e chegada na Estação Ferroviária de Nine.

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, e podem ser feitas aqui.

O percurso desenvolve-se ao longo de 15 quilómetros, com grau de dificuldade médio, atravessando as localidades de Nine, Arnoso Santa Eulália e Santa Maria e também Jesufrei.

A experiência permite embarcar na componente histórica, religiosa, arqueológica e natural da região, entre os vales dos rios Este e Guisande, a Ponte de Coura, a igreja românica do antigo Mosteiro de Arnoso, o Buraco do Olheiro e o conjunto da eira e espigueiro de Lordelo.

Além destes pontos, o itinerário inclui passagem pelo Cruzeiro da Quinta e da Capela do Senhor dos Passos, culminando no alto do Monte das Ermidas, onde será possível desfrutar da vista e conhecer o povoado da Idade do Ferro do Castro do Monte das Ermidas.

Famalicão: Inscrições abertas para concurso de arrendamento acessível

Estão abertas as candidaturas às habitações que o Município de Famalicão está a construir e reabilitar para arrendamento acessível.

Nesta primeira fase de inscrição, o processo pode ser feito através do portal viver.famalicao.pt ou de forma presencial, junto da Divisão de Habitação do Município, por marcação prévia.

A inscrição é obrigatória para todos os que queiram depois candidatar-se aos sorteios para as habitações integradas no âmbito do Programa de Apoio ao Acesso à habitação – 1º Direito, que nesta primeira fase irá colocar no mercado 210 habitações, de diversas tipologias.

A inscrição deve ser iniciada através de registo, que apenas pode ser feito por pessoas singulares – cada agregado apenas pode efetuar um registo na plataforma. Os candidatos devem responder ao questionário e juntar a documentação solicitada, seguindo os passos até ao final do procedimento, que só assim será considerado válido.

Fazem parte dos critérios de elegibilidade ser cidadão nacional ou estrangeiro com título de residência no país, viver em situação de carência habitacional e estar empregado ou ser reformado ou pensionista. Todos os critérios podem ser consultados no aviso de abertura de inscrições, no portal viver.famalicao.pt.

Esta fase de inscrição servirá para avaliação prévia dos candidatos elegíveis para o concurso e sorteio das habitações. O procedimento de inscrição serve apenas para admissão ao concurso e decorre até ao sorteio das habitações.

A aposta da autarquia famalicense neste setor procura resolver os problemas habitacionais dos famalicenses, desde logo com a construção de novos fogos que se destinam a arrendamento a agregados familiares cujos rendimentos não lhes permite encontrar soluções no arrendamento livre.

Famalicão: Pedro Alves quer melhor saúde para os famalicenses

O candidato do Chega à presidência da Câmara Municipal, em comunicado enviado à redação, diz que são necessários mais médicos e especialidades no hospital de Famalicão, evitando que as pessoas sejam transferidas para a Braga ou Porto, e pretende avaliar a construção de um novo hospital, «mas apenas se trouxer melhorias reais e não mais burocracia».

Ainda no âmbito da saúde, Pedro Alves propõe a criação de unidades móveis de saúde, para levar cuidados básicos a freguesias mais afastadas, «para apoiar sobretudo idosos e famílias sem transporte fácil», e também propõe um plano municipal de apoio aos seniores, com teleassistência 24 horas, consultas ao domicílio e fisioterapia em zonas rurais, em articulação com os centros de saúde.

O candidato assume como prioridade um concelho «com um sistema de saúde digno, rápido e próximo das pessoas».

Estas propostas resultam de uma avaliação ao sistema local de saúde, «com falhas inaceitáveis». Fala em esperas de mais de 9 horas nas urgências, da falta de médicos em várias especialidades e a transferência de doentes, para Braga ou Porto, «porque o hospital de Famalicão não tem resposta».

«Isto não pode continuar. As famílias famalicenses não podem ser tratadas como de segunda», alerta o candidato que recorda que Famalicão é um dos maiores concelhos do Norte, com mais de 133 mil habitantes, «mas quando falamos de saúde, continua a ser tratado como se fosse de segunda».

Famalicão: Bilhete e viagem a 20 euros para apoiar a equipa em Rio Maior

Na noite do próximo domingo, o FC Famalicão joga em Rio Maior, tendo por adversário o Casa Pia. O jogo da sexta jornada da I Liga está marcado para as 20h30,

A venda de bilhetes para o jogo já está em curso mediante as seguintes condições: bilhete – 10 euros (venda até às 18 horas de sábado); bilhete e transporte – 20 euros* (disponibilidade de autocarro com um mínimo de 35 pessoas). A marcação de transporte deve ser feita até às 12 horas desta sexta-feira; a saída do autocarro é às 15 horas.