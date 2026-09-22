O Futebol Clube de Famalicão – Futebol SAD substituiu o relvado do campo n.º 1 da Academia, que datava de 2018, ano da criação da infraestrutura.

Segundo o clube, o novo piso é composto por relva artificial Profoot Mastermax 45 MM, uma solução que se aproxima das características da relva natural. O sistema conta com certificação FIFA Pro Quality e incorpora uma base de amortecimento, para uma maior qualidade e conforto na utilização do terreno de jogo.

A instalação do novo relvado implicou também a criação de uma nova base de suporte, especificamente preparada para receber o novo sistema de relva e garantir as condições necessárias à sua utilização.

A intervenção teve como objetivo uma melhoria nas infraestruturas da Academia, para proporcionar às equipas de formação melhores condições para os seus treinos e jogos.