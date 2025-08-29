Concelho, Desporto, FC Famalicão, Futebol

Famalicão: Suíça chama Roméo Beney

O jogador do FC Famalicão, contratado este verão, consta da convocatória da seleção sub-21 da Suíça. Roméo Beney foi chamado para a partida com a Estónia, jogo inaugural da fase de qualificação para o Europeu.. A partida, do Grupo C, está agendada para 5 setembro.

Da agenda da seleção suíça consta, ainda, um jogo de preparação, com a Albânia, no dia 8 de setembro.

No Famalicão, Roméo foi suplente utilizado nas duas primeiras partidas da I Liga. No jogo com o Gil Vicente, no domingo passado, o extremo não foi chamado aos convocados devido a uma lesão muscular.

Famalicão: Idosa gravemente atropelada pelo autocarro que tinha acabado de a deixar em Joane

Uma mulher, com 78 anos de idade, foi atropelada pelo autocarro onde seguia, na Avenida Dr. Mário Soares, em Joane, Famalicão.

Ao que nos foi possível apurar, o incidente deu-se depois do autocarro ter feito uma paragem para deixar a vítima. Por razões desconhecidas, o transporte público arrancou ainda com a mulher a descer do veículo, tendo depois passado por cima de um dos membros.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses e a VMER de Famalicão.

A vítima foi encaminhada para o hospital de Braga. Apesar da gravidade dos ferimentos, não corre risco de vida.

 

 

Famalicão: Martim e Gonçalo chamados às seleções sub-19 e sub-16

Os dois jogadores famalicenses estão convocados para a seleção nacional. Martim Cunha, para os sub-19 que, na próxima semana, vão disputar um torneio na Sérvia. Hungria, Montenegro e Sérvia são os adversários.

Gonçalo Santos faz parte das escolhas para a seleção sub-16 que, na Dinamarca, vai disputar o Torneio das 4 Nações, com a Roménia, Turquia e o conjunto dinamarquês.

Martim e Gonçalo são atletas do FC Porto.

Vale do Ave: Dificuldades de três grupos têxteis colocam em causa a vida de centenas de trabalhadores

Três grupos têxteis, com unidades no Vale do Ave e com ramificações em Guimarães, Famalicão, Vizela e Santo Tirso, estão em dificuldades e avançaram para Processos Especiais de Revilalização (PER). Estes grupos dão emprego direto a cerca de duas mil pessoas. A notícia é avançada pelo JN.

O Grupo Polopiqué, com sede em Santo Tirso, tem em andamento uma reestruturação, com recurso ao PER para algumas das unidades e pedidos de insolvência para outras. As várias empresas empregam 800 pessoas e metade serão despedidas.

Serão encerradas duas das unidades de produção, reestruturada dívida com a banca, venda de ativos e a concentração nos negócios que geram maior rendimento. O PER é para as sociedades das áreas de acabamentos e da Polopiqué Comércio, além do pedido de insolvência das unidades de tecidos e de confeção, apurou o ECO.

O mesmo acontece na JF Almeida, de Moreira de Cónegos, que também apresentou PER. A 1 de agosto, um fornecedor de produtos químicos avançou com um pedido de insolvência da StampDyeing – Tintutaria, Estamparia e Acabamentos, que emprega 100 trabalhadores.

A StampDyeing, com sede em Ponte, Guimarães, faz parte do universo empresarial da Mabera que, em 2021, resgatou a histórica têxtil Coelima, pagando 3,7 milhões de euros para a tirar da bancarrota.

Famalicão: Feira de Artesanato e Gastronomia abre hoje às 18h00

Abre portas esta sexta-feira a 40ª edição da Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão.

O certame, a funcionar na Praça Mouzinho de Albuquerque, no centro da cidade, tem abertura agendada para as 18h00

Para além do artesanato e gastronomia, as noites ficam marcadas pela animação musical. Neste primeiro dia sobe ao palco Liliana Oliveira com Coração Minhoto. O concerto está marcado para as 22h30.

A entrada é livre.

Famalicão: Homem é atropelado na N206 e fica em estado grave

Um homem, com cerca de 50 anos, ficou em estado grave depois de ser colhido por um automóvel, na estrada nacional 206, em Vale São Cosme, Famalicão.

A situação aconteceu cerca das 19h35, sendo que para o local foram acionados os BVFamalicenses e a VMER de Famalicão.

A vítima foi encaminhada para o Hospital de Famalicão.

Famalicão: Dois feridos em acidente que obrigou ao corte da estrada Famalicão – Póvoa em Cavalões

Duas pessoas ficaram feridas, na tarde desta quinta-feira, na sequência de uma colisão entre um ligeiro de mercadorias e um de passageiros, na Rua Doutor Araújo Carneiro, em Cavalões.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses que assistiram as vítimas, com ferimentos ligeiros, e asseguraram o transporte para o Hospital de Famalicão.

A situação obrigou ao corte da estrada nacional 206, durante o socorro.

Imagem: B.V.Famalicenses