O Lions Clube de Famalicão realiza, no dia 26 de setembro, em Requião, entre as 17h00 e as 21h00, o “Sunset das Vindimas”. Trata-se de uma iniciativa solidária que pretende juntar a comunidade num final de tarde de convívio e cujo propósito maior é angariar receitas para apoiar a reabilitação das casas do Bairro dos Pobres, um projeto da Conferência Vicentina de Antas. A intervenção visa melhorar as condições de habitabilidade e dignidade das famílias que ali residem.

Mais do que um evento social, o “Sunset das Vindimas” quer mobilizar a comunidade em torno de uma causa local e demonstrar que o envolvimento de cidadãos, instituições e empresas pode ter um impacto concreto na vida de quem mais precisa.

O “Sunset das Vindimas” vai recorrer na Alameda do Mosteiro 84, na freguesia de Requião e a participação tem o valor de 40 euros por pessoa, sendo necessária inscrição prévia.

Formulário de inscrição no Sunset das Vindimas: https://forms.cloud.microsoft/e/AFM0ewnXf8