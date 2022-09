Famalicão: Supertaça Concelhia abre época desportiva da AFSA

A AFSA – Associação de Futebol Amador de Famalicão arranca a nova temporada das competições no próximo dia 15 de outubro, com a realização da supertaça concelhia, tanto em seniores como em veteranos.

No que diz respeito à supertaça sénior, vai opor o campeão da 1.ª divisão, AD Pedome, ao vencedor da Taça Concelhia, o Outeirense.

Já a finalíssima de veteranos coloca frente a frente o campeão e vencedor da taça concelhia, Pedome, ao finalista da taça, Covense. Os horários dos jogos e o recinto serão divulgados brevemente.

Encontram-se abertas, até 30 de setembro, as inscrições para a próxima época. O sorteio decorre no dia 3 de outubro e o arranque dos campeonatos a 22 de outubro.

A temporada 2022-2023 arranca com duas divisões no escalão de seniores (1.ª e 2.ª) e uma no escalão de veteranos. Regressa também a Taça Intermunicipal, envolvendo equipas de Famalicão e Trofa.

Entretanto, segunda-feira, dia 12, tem lugar a cerimónia de tomada de posse dos corpos sociais da AFSA para o próximo biénio. Com algumas mudanças na equipa, a nova direção continua a ser liderada por Márcio Sousa, que aposta na continuidade de um projeto que «procura a afirmação da AFSA no panorama concelhio».

A AFSA tem em curso a captação de novos talentos para a arbitragem do futsal concelhio, com o objetivo de reforçar a equipa para a temporada que se avizinha. As inscrições podem ser feitas por email (afsa.direcao@sapo.pt) ou junto dos serviços administrativos, na sede social, de segunda a sexta-feira, das 21h30 às 22h30.