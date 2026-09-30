Na tarde do próximo sábado, o Pavilhão Terras de Vermoim recebe mais uma edição da Supertaça Futsal AFSA – José Cunha. De entrada livre, a partir das 16 horas, em veteranos, defrontam-se o Covense e a Cajada e, duas horas depois, em seniores, medem forças a Outeirense e o Covense.

Esta tarde de futsal será, também, solidária, pela angariação de fundos para a ajudar a Maria Luísa. A menina tem 3 anos e sofre de uma alteração genética rara no cromossoma 10. Não anda, não fala e tem muitas dificuldades no seu desenvolvimento. Por isso, precisa de terapias constantes que são muito dispendiosas.