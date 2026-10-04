As finais da Supertaça Concelhia de Futsal da AFSA, que tiveram lugar este sábado, no Pavilhão Terras de Vermoim, também tinham um fim solidário a favor de Maria Luísa. Foram angariados 1400 euros que serão entregues aos pais desta menina. Do valor total, mil euros foram angariados pelo GR Covense e o restante foi oferta dos espetadores e da AFSA.

A Maria Luísa tem 3 anos e foi diagnosticada com uma alteração genética rara no cromossoma 10. Não anda, não fala e tem muitas dificuldades no seu desenvolvimento. Por isso, precisa de terapias constantes para conseguir evoluir e conquistar pequenas vitórias.