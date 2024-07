Famalicão: Surma vai dar música a filme de Luis Buñuel

De 12 a 19 de outubro, a Casa das Artes e o Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave, recebem mais uma edição do Close-Up – Observatório de Cinema, com o nono episódio. Toda a programação, que contempla 30 sessões de produção contemporânea, cruzadas com a história do cinema, será conhecida em setembro, mas já se sabe que a abertura é com Surma e Buñuel, sob o mote “Memórias do Futuro”.

A programação inclui cine-concertos, ciclos temáticos, sessões comentadas, masterclasses, sessões para famílias, uma exposição em parceria com o Museu de Cinema – Jean Loup Passek e um programa para escolas.

Para a sessão de abertura, que terá lugar no grande auditório da Casa das Artes de Famalicão, na noite do dia 12 de outubro, às 21h45, a cantora portuguesa Surma foi convidada a musicar, em estreia absoluta, o filme O Cão Andaluz (1929, 18 min), de Luis Buñuel e co-escrito por Salvador Dalí. Depois do cine-concerto, Surma apresenta o seu novo disco “alla”, acompanhada por João Hasselberg e Pedro Melo Alves. Ao universo de canções de jazz, eletrónica e uma multiplicidade de influências, a artista acrescenta a frescura de uma nova estética e uma sonoridade renovada.