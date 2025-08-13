Famalicão surpreendido na jornada inaugural da Liga Revelação

Na tarde desta quarta-feira, no Estádio Municipal, a equipa sub-23 foi surpreendida pelo Gil Vicente.

Na jornada inaugural da Liga Revelação, os famalicenses perderam, 1-2. Matheus Mattara (81’) foi o autor do golo do Famalicão.

Na próxima jornada da série A, o Famalicão visita o Leixões.