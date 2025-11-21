Famalicão: Sustentabilidade e Cibersegurança em debate no Centro de Estudos Camilianos e Casa das Artes

Vila Nova de Famalicão recebe esta segunda-feira, 24 de novembro, duas conferências nacionais, para debater a sustentabilidade ambiental e a Cibersegurança da Administração Local.

A conferência “Sustenta-Habilidade à moda do NORTE”, iniciativa promovida pela Águas do Norte, decorre a partir das 10h00, no Centro de Estudos Camilianos em S. Miguel de Seide, contando na abertura com a presença do Secretário de Estado do Ambiente, João Manuel Esteves; com o presidente do Conselho de Administração da Águas de Portugal, António Carmona Rodrigues e o presidente do Conselho de Administração da Águas do Norte, António Cardoso.

O objetivo é a promoção do debate sobre a sustentabilidade ambiental e apresentar a estratégia da empresa relativa às questões ambientais e energéticas do projeto “Água que nos Une”.

O Fórum de Cibersegurança da Administração Local (FCSAL), promovida pelo Centro Nacional de Cibersegurança vai decorrer na Casa das Artes, nos dias 24 e 25 de novembro. A sessão de abertura está marcada para as 15h30, com intervenção do presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos e do coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança Lino Santos.

O encontro, que acontece em cooperação com a Comunidade Intermunicipal do Ave e o Município de Vila Nova de Famalicão, tem como objetivo reunir autarquias, entidades intermunicipais e a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), para promover a ciber-resiliência na Administração Local.