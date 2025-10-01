Famalicão: Também os patudos seniores devem ser amados e adotados

O CROA – Centro de Recolha Animal de Famalicão assinalou, esta quarta-feira, o Dia Internacional do Idoso, juntando sete pessoas e sete animais – o Litos, a Nina, o Charlie, a Tita, a Malu, a Badina e o Nico.

A iniciativa visa lembrar que também os patudos seniores merecem ser celebrados, amados, lembrados… e adotados, porque capazes de um amor incondicional inesgotável.

Esta atividade contou com a participação da Rede de Academias Seniores de Famalicão que ajudou a mostrar que a idade é apenas um número, também para os animais de quatro patas, quando se trata de viver com amor.

«Que este dia nos inspire a dar uma nova oportunidade a quem já deu tanto: os nossos cães seniores», escreve o CROA numa publicação nas redes sociais.