Famalicão: Tampa de saneamento cede, homem cai, fica preso e é hospitalizado

Um homem ficou ferido na noite desta sexta-feira, em Calendário, Famalicão, após ter caído num buraco de saneamento cuja tampa se encontrava danificada, na Rua da Quinta do Penedo.

A vítima seguia a pé pelo passeio quando pisou a tampa. A estrutura cedeu, fazendo com que metade do corpo ficasse dentro da caixa de saneamento e a outra metade no exterior, com a própria tampa a prender-lhe a perna.

O homem foi transportado para as urgências de Famalicão, onde acabou por ser suturado devido aos ferimentos sofridos.

Após o incidente, a família da vítima contactou a Polícia, que por sua vez informou que iria acionar a Proteção Civil.

Famalicão: Parte do Externato Delfim Ferreira em leilão até terça-feira

Uma parte do edifício do Externato Delfim Ferreira, situado na freguesia de Riba de Ave, em Famalicão, está em leilão judicial no âmbito do processo de insolvência da entidade proprietária.

O imóvel está disponível na plataforma “e-leiloes.pt”, onde a hasta pública termina na próxima terça-feira, 23 de setembro, às 10h30.

De acordo com a informação publicada, o leilão tem um valor base de 714 mil euros, um valor de abertura de 357 mil euros e um valor mínimo de 606,9 mil euros para validação das propostas. Até ao momento, o lance atual é de 357 mil euros.

O edifício é composto por 15 salas, entre elas áreas destinadas ao ensino pré-escolar, ao primeiro ciclo e ao ensino da música. As instalações incluem mobiliário escolar, instrumentos musicais e eletrodomésticos.

Famalicão: Autocarro gratuito na cidade este domingo e segunda-feira

No âmbito da celebração da semana europeia da mobilidade, de 16 a 22 de setembro, os famalicenses vão poder viajar gratuitamente de autocarro, este domingo e segunda-feira, em todas as linhas das redes MobiAve e Ave Mobilidade.

Esta é uma entre as várias iniciativas promovidas pelo Município com vista a sensibilizar a população para a mobilidade mais sustentável e mudança de comportamento no que se refere à utilização automóvel.

Este sábado decorre também a 3ª edição da iniciativa Famalicão Sustentável, um passeio de bicicleta e a pé pelas ruas da cidade, com início às 10h00 na Estação Rodoviária e término no Parque de Sinçães.

No domingo, realiza-se o Mercado da Mobilidade na Praça D. Maria II com diversas atividades como a Escola de Educação Rodoviária, circuito de ciclismo e exposição de bicicletas.

Famalicão: Morreu o condutor envolvido em despiste contra capela (Joane)

Faleceu a vítima do despiste automóvel, ocorrido na tarde desta sexta-feira, na vila de Joane, em Famalicão.

O homem, com 55 anos, natural de Fafe, conduzia um veículo ligeiro que, por razões desconhecidos, entrou em despiste e foi embater na Capela de S.Bento.

A vítima viria a falecer no Hospital de S.João, no Porto, depois de transportada pelos B.V.Famalicenses, apoiados pela VMER local.

 

Famalicão: Marcos Peña diz que a equipa mantém índices de confiança

O médio centro Marcos Peña promete um Famalicão lutar pela vitória diante do Casa Pia Atlético Clube, jogo respeitante à 6.ª jornada da Liga Portugal Betclic e agendado para as 20h30 de domingo, no Estádio Municipal de Rio Maior.

O jovem jogador espanhol, contratado este ano pelo FC Famalicão, diz que a derrota diante do Sporting não belisca a qualidade do trabalho que está a ser feito. «Nós jogamos bem, perdemos três pontos, mas serviu para aprender e seguir fazendo melhor», disse em declaração ao clube.

O médio, que foi titular diante do Sporting, sente a equipa com os índices de confiança elevados, «a trabalhar bem» e com vontade de lutar do primeiro ao último minuto. Sobre o facto de ser uma equipa jovem (no último jogo a média de idades dos jogadores do meio campo era de 20 anos), Marcos Peña realça que «pode não ter muito experiência, mas talento e qualidade temos».

Apesar de estar há pouco tempo no clube, confessa que já se sente parte do grupo e bem integrado na cidade. «Os meus companheiros já me conhecem e eu a eles, e dentro de campo sinto-me confortável. O modelo de jogo também me beneficia», sublinha.

Sobre a sua forma de jogar, conta que se apresenta como o primeiro defesa, gosta de ter bola e de ajudar os seus companheiros.

Marcos Peña está também satisfeito com «o clube, a cidade e os companheiros». Deixa, ainda, uma palavra de apreço aos adeptos, pelo apoio «em todos os campos».

Famalicense continua desaparecido há 1 ano e 11 meses

Adelino Ferreira Lopes está desaparecido desde a manhã de 17 de outubro de 2023, há 1 ano e 11 meses, e desde então não existe informação acerca do seu paradeiro.

O famalicense vivia com uma família de acolhimento, na freguesia de Requião e foi visto pela última vez por volta das 09h00, vestido com roupa escura e a transportar um saco.

Adelino é dependente de medicação e tem dificuldades de locomoção.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária.