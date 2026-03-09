Famalicão: Tânia Silva é vice-campeã nacional dos 800 metros

A programação da Poética da Palavra, que vai no oitavo capítulo, prossegue na próxima sexta-feira, às 21h30, no pequeno auditório, com a apresentação do espetáculo “Agora Noutro Lugar”, com texto de Marine Antunes, encenação de Marco Medeiros e interpretação de Tiago Castro.

No sábado, às 21h30, no grande auditório, será apresentado o espetáculo “Fantasia Sem Abrigo – Uma Trilogia Cómico-Musical”, com texto e encenação de Tiago Mateus.

O café-concerto recebe esta quinta-feira, às 15h00, a primeira mesa-redonda da Poética da Palavra, sobre Dramaturgia, com as intervenções do encenador e dramaturgo Luís Mestre (moderador) e da dramaturga e dramaturgista Raquel S.

Recorde-se que o ciclo de programação especial “Poética da Palavra – Encontros de Teatro” tem por fio condutor a colocação do texto, da voz e o trabalho do ator no centro da criação cénica, com espetáculos, conversas e ações de mediação que exploram diferentes formas de dizer e habitar a palavra.

O oitavo capítulo dos encontros de teatro Poética da Palavra iniciou-se nos dias 4 e 7 de março, com forte mobilização nas várias iniciativas.