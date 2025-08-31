Famalicão: Tarde de Folclore na Feira de Artesanato e Gastronomia

Na próxima época, a Associação de Futebol de Braga vai contar apenas com uma equipa de Ribeirão, o Ribeirão FC, inscrito na 1.ª divisão, depois da SAD ter desistido de participar nos campeonatos distritais. Esta decisão encerra um período de conflito e dificuldades financeiras que afetou a SAD nos últimos anos.

A utilização do Estádio do Passal permanece em discussão. Apesar do contrato atribuir o estádio à SAD, o clube defende que deve jogar lá, afirmando que «essa é a nossa casa».

O presidente do Ribeirão FC, Rúben Gomes, divulgou recentemente um comunicado dirigido a sócios e adeptos. Sublinhou a necessidade de «resiliência e luta pelo Ribeirão» e prometeu assumir «todas as responsabilidades para dignificar o símbolo e as gentes». Rúben apelou a duas atitudes fundamentais: «Paciência e apoio. Apoio nas bancadas para os jogadores e paciência porque é preciso reerguer de novo».

O presidente destacou ainda a ligação local da equipa: «Temos uma jovem equipa, repleta de ribeirenses, orientada por ribeirenses, gerida por ribeirenses e por aqueles que verdadeiramente amam o Ribeirão. Porque somos Ribeirão de alma e coração».