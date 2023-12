Famalicão: Taxa de ocupação média no Estádio Municipal é a terceira melhor da Liga

A Delegação da Ordem dos Advogados realiza na noite do dia 14 de dezembro, a partir das 20h30, um convívio natalício com cariz solidário. Os participantes são convidados e entregarem géneros alimentares que reverterão a favor do núcleo da Refood. O encontro dos advogados famalicenses decorre na sede, na Rua Conde de S. Cosme do Vale, n.° 80, na cidade de Famalicão.

Inscrições e informações até 10 de dezembro, através do e-mail vilanovadefamalicao@del.oa.pt. Para a entrega de géneros alimentares deve ser contactada Miriam Soares (miriam.soares-11107p@adv.oa.pt).

A Refood é um projeto 100% voluntário que visa combater o desperdício alimentar e ajudar as pessoas mais necessitadas do concelho. A ação solidária do núcleo decorre durante todo o ano, mas no Natal prepara e distribui cabazes para que as famílias mais carenciadas tenham uma ceia mais recheada.